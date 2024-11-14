Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

В мире цена биткоина покорила новый исторический максимум. Экономический эксперт предостерегает, что в будущем криптовалюта может уничтожить работу банков.

В частности, об этом в эфире Ранок.LIVE высказался экономист Александр Савченко.

Курс биткоина является спекулятивным

Александр Савченко заявил, что биткоин является нестабильной валютой, поэтому его рост по курсу является спекулятивным. Он отметил, что вскоре банки могут прекратить свое существование, поскольку платежи будут обходить банковские системы.

"Это его природа быть ненадежным. Но так случилось, что этим активом можно проводить платежные операции и это другой феномен. И если такие криптовалюты будут процветать, банки могут умереть скоро. Если платежи будут идти вне банков, представьте себе, а откуда банки будут брать ресурсы для кредитов? А что будет с депозитами? Депозитов тогда тоже не будет и все еще впереди", — высказался Савченко.

В чем причина роста биткоина

Александр Савченко предполагает, что стремительный рост курса биткоина связан с выборами в США, где победу одержал Дональд Трамп.

"Трамп поддерживал и сказал: "я буду дерегуляцию проводить", и Маск (Илон Маск. — Ред.) фанат криптовалюты, он тоже об этом сказал, и именно поэтому на базе этих заявлений действия будут, потому что Трамп говорит то и выполняет. Есть такая уверенность, что никто не будет бороться с ростом веса в этом мире", — говорит Савченко.

Напомним, в воскресенье, 10 ноября впервые цена биткоина достигла 80 тысяч долларов, что стало новым историческим рекордом.