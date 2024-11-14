Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

У світі ціна біткоїна підкорила новий історичний максимум. Економічний експерт застерігає, що в майбутньому криптовалюта може знищити роботу банків.

Зокрема про це в ефірі Ранок.LIVE висловився економіст Олександр Савченко.

Курс біткоїна є спекулятивним

Олександр Савченко заявив, що біткоїн є нестабільною валютою, тож його зростання по курсу є спекулятивним. Він зазначив, що невдовзі банки можуть припинити своє існування, оскільки платежі будуть оминати банківські ситеми.

"Це його природа бути настабільним. Але так сталося, що цим активом можна проводити платіжні операції і це інший феномен. І якщо отакі криптовалюти будуть процвітати, банки можуть померти скоро. Якщо платежі будуть іти поза банками, уявіть собі, а звідки банки будуть брати ресурси для кредитів? А що буде з депозитами? Депозитів тоді теж не буде і все ще попереду", — висловився Савченко.

У чому причина росту біткоїна

Натомість Олександр Савченко припускає, що стрімкий ріст курсу біткоїна пов'язаний з виборами в США, де перемогу отримав Дональд Трамп.

"Трамп підтримував і сказав: "я буду дерегуляцію проводити", і Маск (Ілон Маск. — Ред.) фанат криптовалюти, він теж про це сказав, і саме тому на базі цих заяв дії будуть, тому що Трамп що каже то і виконує. Є така впевненість, що ніхто не буде боротися з зростанням ваги у цьому світі", — подейкує Савченко.

Нагадаємо, у неділю, 10 листопада вперше ціна біткоїна досягла 80 тисяч доларів, що стало новим історичним рекордом. Відтоді ціна продовжує зростати.