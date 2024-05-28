Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал, на сколько подорожает топливо в Украине. По его словам, информация о том, что повышение акциза приведет к росту стоимости горючего до 80 гривен за литр — это вброс.

Об этом Сергей Куюн сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая.

Какими будут цены на топливо в Украине после повышения акциза

По мнению Куюна, слова основателя группы компании "Прайм" Дмитрия Левушкина, что повышение акциза приведет к росту стоимости горючего до 80 гривен за литр, не соответствует действительности. Эксперт отметил, что сейчас идет медиакампания, чтобы не допустить повышения акцизов на топливо и сорвать программу по наполнению бюджета.

"На четыре года рассчитано повышение. Каждый год на 1,5-2 грн. Я не думаю, что будет очень важный фактор ценообразования. На самом деле сейчас мы следим за курсом валют, это очень важно для горючего, поскольку мы страна-импортер... Во-вторых, это мировой рынок важно какая там будет цена. Сейчас она падает", — добавил Куюн.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал детали законопроекта, касающегося повышения акцизов на горючее в Украине. Документ был поддержан рабочей группой Верховной Рады.

Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.