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Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне

Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне

28 травня 2024 р. 13:18

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10:43 Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

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07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

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Експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповів, на скільки подорожчає паливо в Україні. За його словами, інформація про те, що підвищення акцизу приведе до зростання вартості пального до 80 гривень за літр — це вкид.

Про це Сергій Куюн сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня.

Якими будуть ціни на пальне в Україні після підвищення акцизу

На думку Куюна, слова засновника групи компанії "Прайм" Дмитра Льовушкіна, що підвищення акцизу приведе до зростання вартості пального до 80 гривень за літр, не відповідають дійсності. Експерт зауважив, що зараз триває медіакампанія, щоб не допустити підвищення акцизів на паливо та зірвати програму з наповнення бюджету.

"На чотири роки розраховане підвищення. Кожен рік на 1,5-2 грн. Я не думаю, що це буде дуже важливий фактор ціноутворення. Насправді зараз ми стежимо за курсом валют, це дуже важливо для пального, оскільки ми країна-імпортер... По-друге, це світовий ринок, важливо яка там буде ціна. Зараз вона падає", — додав Куюн.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

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14:09 Китай продемонстрував бойових роботів-собак з кулеметами

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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