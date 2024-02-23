Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

В Министерстве социальной политики рассчитали коэффициент индексации пенсий. Следовательно, с 1 марта текущего года выплаты увеличат на 7,9%. Изменения коснутся подавляющего числа пенсионеров, имеющих страховой стаж.

Об этом рассказала глава комитета по расходам госбюджета Леся Забуранная в эфире телемарафона.

Кого коснется индексации пенсий

Как объяснила Забуранная, показатель индексации пенсий равняется соотношению роста уровня заработной платы и потребительских цен. Так, согласно расчету за период с 2021-2023 года индекс составляет 7,9%.

"7,9% будет очередная индексация пенсий с 1 марта", — сказала нардеп, говоря о дате внедрения.

Она добавила, что изменения коснутся подавляющего количества пенсионеров, имеющих страховой стаж. В то же время с 1 июля проведут индексацию для отдельных категорий: государственных служащих, ученых, представителей органов местного самоуправления.

"Пенсия максимально увеличится на 1577 гривен. Индексация будет касаться тех людей, которые вышли на пенсию до 2021 года. Вышедшие в 2022-2023 годах индексация составит дополнительные 100 гривен", — добавила Забуранная.

Напомним, индексация пенсий на Украине состоится с 1 марта. Соответствующее решение было принято в пятницу, 23 февраля, на заседании Кабинета министров Украины.

Украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня получаемой заработной платы. Однако есть варианты, как увеличить конечный размер выплаты.