Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

У Міністерстві соціальної політики розрахували коефіцієнт індексації пенсій. Відтак, з 1 березня поточного року виплати збільшать на 7,9%. Зміни торкнуться переважної кількості пенсіонерам, які мають страховий стаж.

Про це розповіла голова комітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону.

Кого торкнеться індексація пенсій

Як пояснила Забуранна, показник індексації пенсій дорівнює співвідношенню зростання рівня заробітної плати та споживчих цін. Так, згідно з розрахунку у період з 2021-2023 роки індекс становить 7,9%.

"7,9% буде чергова індексація пенсій з 1 березня", — сказала нардеп, говорячи про дату впровадження.

Вона додала, що зміни торкнуться переважної кількості пенсіонерам, які мають страховий стаж. У той же час, з 1 липня проведуть індексацію для окремих категорій: державних службовців, науковців, представників органів місцевого самоуправління.

"Пенсія максимально збільшиться на 1577 гривень. Індексація стосуватиметься тих людей, які вийшли на пенсію до 2021 року. Ті, хто вийшов у 2022-2023 роках індексація становитиме додаткових 100 гривень", — додала Забуранна.

Нагадаємо, індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 23 лютого, на засіданні Кабінету міністрів України.

Українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.