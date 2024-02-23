Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться arrow
Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

23 лютого 2024 р. 15:43

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

Text

18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

Text

15:43 Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

Text

15:09 В "Азові" жорстко висловилися про нестачу військ в ЗСУ

Text

14:19 Чому у поляків змінились настрої щодо України — політолог відповів

Text

13:34 Зеленський впевнений, що виграв би вибори, якби вони відбулися

Text

18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

Text

18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

Text

15:43 Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

Text

15:09 В "Азові" жорстко висловилися про нестачу військ в ЗСУ

Text

14:19 Чому у поляків змінились настрої щодо України — політолог відповів

Text

13:34 Зеленський впевнений, що виграв би вибори, якби вони відбулися

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

У Міністерстві соціальної політики розрахували коефіцієнт індексації пенсій. Відтак, з 1 березня поточного року виплати збільшать на 7,9%. Зміни торкнуться переважної кількості пенсіонерам, які мають страховий стаж. 

Про це розповіла голова комітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону. 

Кого торкнеться індексація пенсій

Як пояснила Забуранна, показник індексації пенсій дорівнює співвідношенню зростання рівня заробітної плати та споживчих цін. Так, згідно з розрахунку у період з 2021-2023 роки індекс становить 7,9%. 

"7,9% буде чергова індексація пенсій з 1 березня", — сказала нардеп, говорячи про дату впровадження. 

Вона додала, що зміни торкнуться переважної кількості пенсіонерам, які мають страховий стаж. У той же час, з 1 липня проведуть індексацію для окремих категорій: державних службовців, науковців, представників органів місцевого самоуправління. 

"Пенсія максимально збільшиться на 1577 гривень. Індексація стосуватиметься тих людей, які вийшли на пенсію до 2021 року. Ті, хто вийшов у 2022-2023 роках індексація становитиме додаткових 100 гривень", — додала Забуранна. 

Нагадаємо, індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 23 лютого, на засіданні Кабінету міністрів України.

Українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:34 Омбудсман Лубінець назвав пріоритети в розвʼязанні конфлікту з Польщею

Новина з відео

18:34 Що допоможе вижити на нулі українським військовим — Мадяр зробив серйозну заяву

Text

18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

18:22 Працевлаштування у Франції — роботодавці масово звуть українців на роботу

Text

18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16 Адвокат Пашинського на суді розкрив його скандальне прізвисько, яке він отримав від колег

18:15 Як виїхати з Одещини до Молдови та Румунії — ситуація на КПП на вечір п'ятниці

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

17:59 Похорони Навального — який ультиматум поставили слідчі матері політика

17:53 Німеччина планує примусово повертати біженців додому

18:34 Омбудсман Лубінець назвав пріоритети в розвʼязанні конфлікту з Польщею

Новина з відео

18:34 Що допоможе вижити на нулі українським військовим — Мадяр зробив серйозну заяву

18:22 Працевлаштування у Франції — роботодавці масово звуть українців на роботу

Новина з відео

18:16 Адвокат Пашинського на суді розкрив його скандальне прізвисько, яке він отримав від колег

18:15 Як виїхати з Одещини до Молдови та Румунії — ситуація на КПП на вечір п'ятниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:59 Похорони Навального — який ультиматум поставили слідчі матері політика

17:53 Німеччина планує примусово повертати біженців додому

17:45 Більшість аграрної продукції експортується через порти Великої Одеси

Новина з відео

17:34 Третя штурмова показала, як відбила російський штурм під Авдіївкою

Новина з відео

17:32 Зеленський підбив підсумки зустрічі у Львові з прем'єркою Данії та сенаторами США

Новина з відео

07:40 Життя спочатку — як змінилися одесити за два роки війни

Ексклюзив

06:36 Я взяв до рук зброю і захищаю країну, — Дмитро Гордон дав велике інтервʼю

06:30 Самогубство Мурза — чому цькування російських воєнкорів на руку Україні

05:18 Чи підвищать тариф на світло для українців — як правильно економити електроенергію

22 лютого 2024
Новина з відео

12:10 З Одеси до Кишинева за чотири години — що відомо про перший аеротрансфер

Ексклюзив

06:36 Зменшення виплат ВПО та допомога постраждалим від війни, — пояснення Верещук

06:30 SkyRanger R70 — чим допоможуть Україні канадські дрони

21 лютого 2024
Новина з відео

20:00 "Наше вам с кисточкой" — у чому феномен "одеської мови"

Новина з відео

12:30 Куб памʼяті — одесити вимагають перейменувати вулиці на честь українських військових

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у лютому

Text

18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

Text

18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

Text

15:43 Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

Text

15:09 В "Азові" жорстко висловилися про нестачу військ в ЗСУ

Text

14:19 Чому у поляків змінились настрої щодо України — політолог відповів

Text

13:34 Зеленський впевнений, що виграв би вибори, якби вони відбулися