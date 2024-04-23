Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по телевышке в Харькове. Оккупанты хотят ограничить город в связи и доступе к информации.

Об этом и не только поговорят гости эфира Новини.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить гости эфира

Гости студии Новини.LIVE обсудят удар по телебашне в Харькове и заявление Зеленского на такой террор со стороны оккупационных войск. Недавно Президент заявлял, что удар по такому объекту в Харькове — очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала.

"Так же как и Харьков, разные города и громады нуждаются в защите — нуждаются в "петриотах". И одновременно нужно наносить максимальные впечатления всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам из этим помогать, и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей", — подчеркнул глава государства.

Сбор для пограничников

Кроме того, во время просмотра эфира все неравнодушные могут присоединиться к сбору ночных дронов камикадзе fpv для пограничников бригады "Помста". Общая цель, которую нужно собрать — 400 тысяч гривен.

Оставить свой донат вы можете на банке по ссылке или же по номеру карты банки — 5375 4112 1717 4320.

Напомним, 22 апреля в Харькове раздались мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Незадолго стало известно, что россияне нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, люди не пострадали.