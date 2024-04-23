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Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

23 апреля 2024 г. 7:59

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07:59 Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

22 апреля 2024
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22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

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21:34Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

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20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан-3"

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19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

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18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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07:59 Важное обращение Зеленского — эфир Новини.LIVE

22 апреля 2024
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22:42 Более 100 тыс. случаев самовольного оставления воинских частей — адвокат предложил решение

Text

21:34 Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан-3"

Text

19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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Text

15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

Text

15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

Text

13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по телевышке в Харькове. Оккупанты хотят ограничить город в связи и доступе к информации.

Об этом и не только поговорят гости эфира Новини.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить гости эфира

Гости студии Новини.LIVE обсудят удар по телебашне в Харькове и заявление Зеленского на такой террор со стороны оккупационных войск. Недавно Президент заявлял, что удар по такому объекту в Харькове — очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала.

"Так же как и Харьков, разные города и громады нуждаются в защите — нуждаются в "петриотах". И одновременно нужно наносить максимальные впечатления всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам из этим помогать, и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей", — подчеркнул глава государства.

Сбор для пограничников

Кроме того, во время просмотра эфира все неравнодушные могут присоединиться к сбору ночных дронов камикадзе fpv для пограничников бригады "Помста". Общая цель, которую нужно собрать — 400 тысяч гривен.

Оставить свой донат вы можете на банке по ссылке или же по номеру карты банки — 5375 4112 1717 4320.

Напомним, 22 апреля в Харькове раздались мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Незадолго стало известно, что россияне нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, люди не пострадали.

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09:04 Взрывы в Запорожской области — россияне совершили 514 атак

08:58 В одной из школ Киева сверстники жестоко избили 13-летнего школьника — омбудсмен отреагировал

08:57 В двух районах Киева местные обнаружили снаряд и гранату

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:51 Индзаги прокомментировал потасовку в матче с Миланом и Скудетто Интера

08:46 Отпуска в 2024 году — правила расчета и периоды выплат

08:41 В МИД Венгрии раскритиковали ЕС за военную помощь Украине и предупредили о мировой войне

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