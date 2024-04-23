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Важливе звернення Зеленського — ефір Новини.LIVE

Важливе звернення Зеленського — ефір Новини.LIVE

23 квітня 2024 р. 07:59

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20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

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19:00 Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

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15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

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15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

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13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

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21:34 Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

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20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

Text

19:00 Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

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15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

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13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

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11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по телевежі у Харкові. Окупанти хочуть обмежити місто у звʼязку та доступі до інформації. 

Про це та не тільки поговорять гості ефіру Новини.LIVE, який можна подивитися на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть гості ефіру

Гості студії Новини.LIVE обговорять удар по телевежі в Харкові та заяву Зеленського на такий терор з боку окупаційних військ. Нещодавно Президент заявляв, що удар по такому об'єкті в Харкові —  це очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

"Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують "петріотів". І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей", — наголосив глава держави. 

Збір для прикордонників

Крім того, під час перегляду ефіру усі небайдужі можуть долучитися до збору нічні дрони камікадзе fpv для прикордонників бригади "Помста". Загальна ціль, яку потрібно назбирати — 400 тисяч гривень.

Залишити свій донат ви можете на банці за посиланням або ж за номером картки банки — 5375 4112 1717 4320. 

 Нагадаємо, 22 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу. 

Незадовго стало відомо, що росіяни завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, люди не постраждали.

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08:34 Прикордонники-артилеристи проходять навчання з РСЗВ RAK-12 — вражаючі кадри

08:22 У Києві майорять понад 100 тисяч тюльпанів, які безоплатно передали Нідерланди

08:17 Британія передасть Україні рекордний пакет допомоги — що туди увійде

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:12 Стало відомо, коли запрацюють актраціони в Парку культури у Львові

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