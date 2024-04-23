Важливе звернення Зеленського — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по телевежі у Харкові. Окупанти хочуть обмежити місто у звʼязку та доступі до інформації.

Про це та не тільки поговорять гості ефіру Новини.LIVE, який можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що говоритимуть гості ефіру

Гості студії Новини.LIVE обговорять удар по телевежі в Харкові та заяву Зеленського на такий терор з боку окупаційних військ. Нещодавно Президент заявляв, що удар по такому об'єкті в Харкові — це очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

"Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують "петріотів". І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей", — наголосив глава держави.

Збір для прикордонників

Крім того, під час перегляду ефіру усі небайдужі можуть долучитися до збору нічні дрони камікадзе fpv для прикордонників бригади "Помста". Загальна ціль, яку потрібно назбирати — 400 тисяч гривень.

Залишити свій донат ви можете на банці за посиланням або ж за номером картки банки — 5375 4112 1717 4320.

Нагадаємо, 22 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Незадовго стало відомо, що росіяни завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, люди не постраждали.