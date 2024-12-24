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Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

24 декабря 2024 г. 17:50

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17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

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13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

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13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

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13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

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10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

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09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

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08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

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01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
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23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

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17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

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13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

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08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

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23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Сегодня в эфире Вечір.LIVE речь пойдет о важных темах. В частности, речь пойдет о том, что РФ ударила по Кривому Рогу, заявление Орбана о завершении войны в Украине и встрече Трампа с Путиным.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

В эфире Вечір.LIVE обсудят следующие темы:

  • Израиль заявил о ликвидации в секторе Газа руководителя управления безопасности группировки "Хамас";
  • Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против хуситов в Йемене;
  • новые сирийские власти готовы сотрудничать с ООН в расследовании преступлений режима Асада;
  • Вооруженный конфликт в Украине завершится в 2025 году, — Орбан;
  • Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине;
  • Украина будет отвечать перед США за помощь, как только республиканцы придут к власти – Kyiv Post.

Напомним, в результате атаки РФ по Кривому Рогу 24 декабря разрушен жилой дом. По предварительной информации, в городе пять человек ранены, двое из которых были извлечены из-под завалов дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:19 На Сумщине РФ ударила по объекту, где ГСЧС ликвидировала пожар

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