Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE речь пойдет о важных темах. В частности, речь пойдет о том, что РФ ударила по Кривому Рогу, заявление Орбана о завершении войны в Украине и встрече Трампа с Путиным.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

журналист Сергей Ауслендер;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

В эфире Вечір.LIVE обсудят следующие темы:

Израиль заявил о ликвидации в секторе Газа руководителя управления безопасности группировки "Хамас";

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против хуситов в Йемене;

новые сирийские власти готовы сотрудничать с ООН в расследовании преступлений режима Асада;

Вооруженный конфликт в Украине завершится в 2025 году, — Орбан;

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине;

Украина будет отвечать перед США за помощь, как только республиканцы придут к власти – Kyiv Post.

Напомним, в результате атаки РФ по Кривому Рогу 24 декабря разрушен жилой дом. По предварительной информации, в городе пять человек ранены, двое из которых были извлечены из-под завалов дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже.