Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE arrow
Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

24 грудня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE мова піде про важливі теми. Зокрема, йтиметься про те, що РФ вдарила по Кривому Рогу, заяву Орбана про завершення війни в Україні та зустріч Трампа з Путіним.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • журналіст Сергій Ауслендер; 
  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:

  • Ізраїль заявив про ліквідацію в секторі Гази керівника управління безпеки угрупування "Хамас";
  • Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить діяти проти хуситів у Ємені;
  • нова сирійська влада готова співпрацювати з ООН у розслідуванні злочинів режиму Асада;
  • збройний конфлікт в Україні завершиться 2025 році, — Орбан;
  • Трамп заявив, що чекає на зустріч із Путіним, щоб закінчити війну в Україні;
  • Україна відповідатиме перед США за допомогу, щойно республіканці прийдуть до влади — Kyiv Post.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу 24 грудня зруйновано житловий будинок. За попередньою інформацією, в місті п'ятеро людей поранені, двох з яких дістали з-під завалів будинку. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України та майбутньому припиненні вогню. Таку думку він озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном в Парижі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

18:50 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року

18:37 Україна отримала 1 млрд дол. від США з активів Росії

18:35 Вакансії у свята — як українцям заробити наприкінці грудня

18:21 Бронювання працівників — кого з одеситів воно стосується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 Метро по 37 грн — чи зросте вартість проїзду у Києві

18:20 Не дали відстрочку — на Львівщині чоловік судився з ТЦК

18:19 Уряд хоче виключити російську та білоруську мови з-під захисту

18:14 У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали загиблого — фото

17:58 У Київраді назвали столичний міст, який став найдорожчим у світі

Термінова новина

18:50 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року

18:37 Україна отримала 1 млрд дол. від США з активів Росії

18:35 Вакансії у свята — як українцям заробити наприкінці грудня

18:21 Бронювання працівників — кого з одеситів воно стосується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 Метро по 37 грн — чи зросте вартість проїзду у Києві

18:20 Не дали відстрочку — на Львівщині чоловік судився з ТЦК

18:19 Уряд хоче виключити російську та білоруську мови з-під захисту

18:14 У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали загиблого — фото

17:58 У Київраді назвали столичний міст, який став найдорожчим у світі

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон