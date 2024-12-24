Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE мова піде про важливі теми. Зокрема, йтиметься про те, що РФ вдарила по Кривому Рогу, заяву Орбана про завершення війни в Україні та зустріч Трампа з Путіним.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

журналіст Сергій Ауслендер;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:

Ізраїль заявив про ліквідацію в секторі Гази керівника управління безпеки угрупування "Хамас";

Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить діяти проти хуситів у Ємені;

нова сирійська влада готова співпрацювати з ООН у розслідуванні злочинів режиму Асада;

збройний конфлікт в Україні завершиться 2025 році, — Орбан;

Трамп заявив, що чекає на зустріч із Путіним, щоб закінчити війну в Україні;

Україна відповідатиме перед США за допомогу, щойно республіканці прийдуть до влади — Kyiv Post.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу 24 грудня зруйновано житловий будинок. За попередньою інформацією, в місті п'ятеро людей поранені, двох з яких дістали з-під завалів будинку. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України та майбутньому припиненні вогню. Таку думку він озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном в Парижі.