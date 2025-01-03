У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE речь пойдет о важных темах. В частности, речь пойдет о том, что в Германии предполагают, что российский диктатор Владимир Путин может завершить войну в Украине в 2025 году, о протестах польских фермеров в Киеве и о выезде украинских мужчин-контрактников за границу.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

эфире Вечір.LIVE обсудят следующие темы:

в Германии предполагают, что Путин может завершить войну в Украине в 2025, — Bild;

Трамп может остановить Путина, он действительно хочет закончить войну, — Зеленский;

мужчины 18-25 лет, которые проходили контрактную службу, теперь могут выезжать за пределы Украины при условии наличия необходимых документов;

Украина прекратила транзит российского газа в Европу;

польские фермеры анонсируют протесты в столице.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам прав человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (2019-2022 гг.) Сергей Макогон;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.

Напомним, власти Польши отреагировали на информацию о рассылке повесток украинским мужчинам, проживающим в стране. Отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Если украинским мужчинам, которые давно находятся за границей, поступила повестка на украинский адрес, необходимо как можно скорее известить о своем пребывании за пределами государства в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это позволит избежать штрафа и подачи в розыск.