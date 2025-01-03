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У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

3 января 2025 г. 18:09

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Сегодня в эфире Вечір.LIVE речь пойдет о важных темах. В частности, речь пойдет о том, что в Германии предполагают, что российский диктатор Владимир Путин может завершить войну в Украине в 2025 году, о протестах польских фермеров в Киеве и о выезде украинских мужчин-контрактников за границу.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

 эфире Вечір.LIVE обсудят следующие темы:

  • в Германии предполагают, что Путин может завершить войну в Украине в 2025, — Bild;
  • Трамп может остановить Путина, он действительно хочет закончить войну, — Зеленский;
  • мужчины 18-25 лет, которые проходили контрактную службу, теперь могут выезжать за пределы Украины при условии наличия необходимых документов;
  • Украина прекратила транзит российского газа в Европу;
  • польские фермеры анонсируют протесты в столице.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам прав человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (2019-2022 гг.) Сергей Макогон;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.

Напомним, власти Польши отреагировали на информацию о рассылке повесток украинским мужчинам, проживающим в стране. Отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Если украинским мужчинам, которые давно находятся за границей, поступила повестка на украинский адрес, необходимо как можно скорее известить о своем пребывании за пределами государства в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это позволит избежать штрафа и подачи в розыск.

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18:09 Нефть течет — РФ не поднимает затонувшие в Черном море танкеры

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:40 Россияне баллистикой ударили по Чернигову — какие последствия

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

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