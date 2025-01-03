У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE мова піде про важливі теми. Зокрема, йтиметься про те, що Німеччині припускають, що російський диктатор Володимир Путін може завершити війну в Україні у 2025 році, про протести польських фермерів у Києві та про виїзд українських чоловіків-контрактників за кордон.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:

у Німеччині припускають, що Путін може завершити війну в Україні у 2025, — Bild;

Трамп може зупинити Путіна, він дійсно хоче закінчити війну, — Зеленський;

чоловіки 18-25 років, які проходили контрактну службу, тепер можуть виїжджати за межі України за умови наявності необхідних документів;

Україна припинила транзит російського газу до Європи;

польські фермери анонсують протести у столиці.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

експерт з міжнародних питань Богдан Ференс;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (2019-2022 рр.) Сергій Макогон;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.

Нагадаємо, влада Польщі відреагувала на інформацію про розсилання повісток українським чоловіка, які проживають в країні. Наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Якщо українським чоловікам, які давно перебувають за кордоном, надійшла повістка на українську адресу, необхідно якомога швидше сповістити про своє перебування за межами держави до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дозволить уникнути штрафу і подання у розшук.