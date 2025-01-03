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У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

03 січня 2025 р. 18:09

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

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12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE мова піде про важливі теми. Зокрема, йтиметься про те, що Німеччині припускають, що російський диктатор Володимир Путін може завершити війну в Україні у 2025 році, про протести польських фермерів у Києві та про виїзд українських чоловіків-контрактників за кордон.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:

  • у Німеччині припускають, що Путін може завершити війну в Україні у 2025, — Bild;
  • Трамп може зупинити Путіна, він дійсно хоче закінчити війну, — Зеленський;
  • чоловіки 18-25 років, які проходили контрактну службу, тепер можуть виїжджати за межі України за умови наявності необхідних документів;
  • Україна припинила транзит російського газу до Європи;
  • польські фермери анонсують протести у столиці.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • експерт з міжнародних питань Богдан Ференс;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (2019-2022 рр.) Сергій Макогон;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.

Нагадаємо, влада Польщі відреагувала на інформацію про розсилання повісток українським чоловіка, які проживають в країні. Наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Якщо українським чоловікам, які давно перебувають за кордоном, надійшла повістка на українську адресу, необхідно якомога швидше сповістити про своє перебування за межами держави до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дозволить уникнути штрафу і подання у розшук.

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09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

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