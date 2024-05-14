Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики продолжают новое наступление на Харьковскую область. Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов заявляет, что Россия может начать наступление на Сумщине.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Тарас Семенюк, эксперт-международник,

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,

Кирилл Сазонов, военный Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром",

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины,

Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный посол президент украинской ассоциации внешней политики.

Главные темы:

Российское наступление на Сумщине: прогнозы и реакция экспертов.

прогнозы и реакция экспертов. Ситуация в Харьковской области: потенциальные военные преступления и реакция власти.

потенциальные военные преступления и реакция власти. Противостояние в Харьковской области: Зеленский об активности против Сумщины и Черниговщины.

Зеленский об активности против Сумщины и Черниговщины. Международная помощь: Эстония рассматривает возможность отправки своих войск в Украину.

Эстония рассматривает возможность отправки своих войск в Украину. Фортификации инфраструктуры: командующий Сил поддержки ВСУ о строительстве фортификаций.

командующий Сил поддержки ВСУ о строительстве фортификаций. Бета-тестирование сервиса "Удостоверение ветерана" : новая инициатива от Действия.

: новая инициатива от Действия. Блинкен в Киеве: визит и обсуждение ситуации на передовой.

визит и обсуждение ситуации на передовой. Помощь от США : заявление Зеленского и обещания Блинкена.

: заявление Зеленского и обещания Блинкена. План Украины от ЕС : объемы и поддержка от Европейского Союза.

: объемы и поддержка от Европейского Союза. События в Грузии: голосование и драка в парламенте.

голосование и драка в парламенте. Путин и Патрушев: новые должности и внутренние перестановки.

новые должности и внутренние перестановки. Ядерная угроза в Великобритании: предупреждение премьера.

Ранее в информационном пространстве появилась новость, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. На это отреагировали в Харьковской ОВД. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.

В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков. Также мы писали, что на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.