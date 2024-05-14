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Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

14 мая 2024 г. 17:50

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
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22:57Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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21:45Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

Text

07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
Text

22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Text

21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Российские захватчики продолжают новое наступление на Харьковскую область. Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов заявляет, что Россия может начать наступление на Сумщине.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Тарас Семенюк, эксперт-международник,
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,
  • Кирилл Сазонов, военный Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром",
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины,
  • Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный посол президент украинской ассоциации внешней политики.

Главные темы:

  • Российское наступление на Сумщине: прогнозы и реакция экспертов.
  • Ситуация в Харьковской области: потенциальные военные преступления и реакция власти.
  • Противостояние в Харьковской области: Зеленский об активности против Сумщины и Черниговщины.
  • Международная помощь: Эстония рассматривает возможность отправки своих войск в Украину.
  • Фортификации инфраструктуры: командующий Сил поддержки ВСУ о строительстве фортификаций.
  • Бета-тестирование сервиса "Удостоверение ветерана" : новая инициатива от Действия.
  • Блинкен в Киеве: визит и обсуждение ситуации на передовой.
  • Помощь от США: заявление Зеленского и обещания Блинкена.
  • План Украины от ЕС: объемы и поддержка от Европейского Союза.
  • События в Грузии: голосование и драка в парламенте.
  • Путин и Патрушев: новые должности и внутренние перестановки.
  • Ядерная угроза в Великобритании: предупреждение премьера.

Ранее в информационном пространстве появилась новость, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. На это отреагировали в Харьковской ОВД. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.

В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков.

Также мы писали, что на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.

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18:20 В Украине будут судить сына экс-нардепа-регионала за организацию заказного убийства

18:15 4 миллиона на ноутбуки и компьютеры — Одесская юридическая академия объявила тендер

Эксклюзив

17:47 Жители приграничных поселков Харьковской области рассказали, как выезжали под обстрелами

17:46 Имеет одинаковые предпочтения с Путиным — что известно о новоизбранном министре обороны РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:45 Новое жилье без процентов — более 200 защитников Одесчины получили кредит под 0%

17:45 Авиаудар по Харькову — количество пострадавших выросло, среди них есть дети

17:29 Удар по ядерной энергетике РФ — Байден запретил импорт российского урана в США

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
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22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

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