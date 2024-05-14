Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики продолжают новое наступление на Харьковскую область. Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов заявляет, что Россия может начать наступление на Сумщине.
Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Тарас Семенюк, эксперт-международник,
- Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,
- Кирилл Сазонов, военный Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром",
- Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины,
- Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный посол президент украинской ассоциации внешней политики.
Главные темы:
- Российское наступление на Сумщине: прогнозы и реакция экспертов.
- Ситуация в Харьковской области: потенциальные военные преступления и реакция власти.
- Противостояние в Харьковской области: Зеленский об активности против Сумщины и Черниговщины.
- Международная помощь: Эстония рассматривает возможность отправки своих войск в Украину.
- Фортификации инфраструктуры: командующий Сил поддержки ВСУ о строительстве фортификаций.
- Бета-тестирование сервиса "Удостоверение ветерана" : новая инициатива от Действия.
- Блинкен в Киеве: визит и обсуждение ситуации на передовой.
- Помощь от США: заявление Зеленского и обещания Блинкена.
- План Украины от ЕС: объемы и поддержка от Европейского Союза.
- События в Грузии: голосование и драка в парламенте.
- Путин и Патрушев: новые должности и внутренние перестановки.
- Ядерная угроза в Великобритании: предупреждение премьера.
Ранее в информационном пространстве появилась новость, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. На это отреагировали в Харьковской ОВД. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.
В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков.
Также мы писали, что на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.