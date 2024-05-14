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Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024 р. 17:50

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14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

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19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Text

14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Text

13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

Text

13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Text

10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

Text

07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
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22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

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Російські загарбники продовжують новий наступ на Харківську область. Тим часом голова ГУР Кирило Буданов заявляє, що Росія може почати наступ на Сумщині.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50. 

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Тарас Семенюк, експерт-міжнародник,
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,
  • Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім",
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, ексміністр з питань ЖКГ України,
  • Володимир Хандогій, Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики.

Головні теми:

  • Російський наступ на Сумщині: прогнози та реакція експертів.
  • Ситуація на Харківщині: потенційні воєнні злочини та реакція влади.
  • Протистояння на Харківщині: Зеленський про активність проти Сумщини та Чернігівщини.
  • Міжнародна допомога: Естонія розглядає можливість відправки своїх військ в Україну.
  • Фортифікації інфраструктури: командувач Сил підтримки ЗСУ про будівництво фортифікацій.
  • Бета-тестування сервісу "Посвідчення ветерана": нова ініціатива від Дії.
  • Блінкен у Києві: візит та обговорення ситуації на передовій.
  • Допомога від США: заява Зеленського та обіцянки Блінкена.
  • План України від ЄС: обсяги та підтримка від Європейського Союзу.
  • Події в Грузії: голосування та бійка у парламенті.
  • Путін та Патрушев: нові посади та внутрішні перестановки.
  • Ядерна загроза у Великій Британії: попередження прем'єра.

Раніше в інформаційному просторі з'явилась новина, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На це відреагували в Харківській ОВА. Там зазначили, що побудовані силами обласної адміністрації фортифікації наразі займають Сили Оборони України.

У Центрі протидії дезінформації попередили українців, що найближчим часом російська пропаганда активізує ІПСО щодо наступу на Харків.

Також ми писали, що на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків" — ним став Михайло Драпатий.

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18:55 Прокуратура розпочала розслідування погроз журналістам "Української правди"

18:54 Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Китаї, стали відомі дати

18:45 Порти Великої Одеси неспинно завантажують судна — що відомо про експорт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:34 Окупанти створили екологічну катастрофу в Маріуполі та отруюють Азовське море — свіжі кадри

18:25 На Закарпатті гості на весіллі посварилися з нареченим і пішли пішки до Словаччини

18:20 В Україні судитимуть сина екснардепа-регіонала за організацію замовного вбивства

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13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

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10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
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22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE