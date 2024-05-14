Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники продовжують новий наступ на Харківську область. Тим часом голова ГУР Кирило Буданов заявляє, що Росія може почати наступ на Сумщині.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Тарас Семенюк, експерт-міжнародник,

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій,

Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім",

Олексій Кучеренко, народний депутат України, ексміністр з питань ЖКГ України,

Володимир Хандогій, Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики.

Головні теми:

Російський наступ на Сумщині : прогнози та реакція експертів.

: прогнози та реакція експертів. Ситуація на Харківщині : потенційні воєнні злочини та реакція влади.

: потенційні воєнні злочини та реакція влади. Протистояння на Харківщині : Зеленський про активність проти Сумщини та Чернігівщини.

: Зеленський про активність проти Сумщини та Чернігівщини. Міжнародна допомога : Естонія розглядає можливість відправки своїх військ в Україну.

: Естонія розглядає можливість відправки своїх військ в Україну. Фортифікації інфраструктури : командувач Сил підтримки ЗСУ про будівництво фортифікацій.

: командувач Сил підтримки ЗСУ про будівництво фортифікацій. Бета-тестування сервісу "Посвідчення ветерана" : нова ініціатива від Дії.

: нова ініціатива від Дії. Блінкен у Києві : візит та обговорення ситуації на передовій.

: візит та обговорення ситуації на передовій. Допомога від США : заява Зеленського та обіцянки Блінкена.

: заява Зеленського та обіцянки Блінкена. План України від ЄС : обсяги та підтримка від Європейського Союзу.

: обсяги та підтримка від Європейського Союзу. Події в Грузії : голосування та бійка у парламенті.

: голосування та бійка у парламенті. Путін та Патрушев : нові посади та внутрішні перестановки.

: нові посади та внутрішні перестановки. Ядерна загроза у Великій Британії: попередження прем'єра.

Раніше в інформаційному просторі з'явилась новина, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На це відреагували в Харківській ОВА. Там зазначили, що побудовані силами обласної адміністрації фортифікації наразі займають Сили Оборони України.

У Центрі протидії дезінформації попередили українців, що найближчим часом російська пропаганда активізує ІПСО щодо наступу на Харків. Також ми писали, що на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків" — ним став Михайло Драпатий.