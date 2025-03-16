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Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

16 марта 2025 г. 13:46

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Эксклюзив

13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

14 марта 2025
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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о прекращении огня в Украине и его последствиях. Также президент подчеркнул, что Украина не позволит России затянуть конфликт и рассчитывает на поддержку международных партнеров в восстановлении страны.

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Зеленский о процессе заключения перемирия

Глава государства отметил, что сейчас есть предложение о прекращении огня на 30 дней. По словам президента, сложно сказать, что будет дальше, ведь это срок, за который нужно иметь соглашение о следующих шагах.

"Я не могу быть полностью уверенным, что 30 дней будет достаточно. Я считаю, что с нашей стороны — будет достаточно. Однако когда мы имеем три стороны, мы будем делать все, чтобы было не три, а четыре стороны, чтобы была Европа. Я очень хотел бы, чтобы нас поддерживали в этом партнеры, поскольку кто будет финансово помогать и где будет Украина с точки зрения гарантий безопасности экономической составляющей? Это Европейский Союз, а помощь — это Европа ", — сказал президент в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина прежде всего рассчитывает на Европу и США в восстановлении страны и укреплении армии. По его словам, они должны быть субъектами соглашения.

"Может, не 30 дней, ну может немного больше понадобится, но очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, или не соглашение, а договоренности, тогда это сократит возможности россиянам играть в вечный замороженный конфликт", — резюмировал президент Украины.

Зеленский о плане действий, если РФ нарушит перемирие

Глава государства пояснил, если Россия нарушит прекращение огня, то Украина продолжит защищаться, несмотря на желание диктатора РФ Владимира Путина.

Ранее Зеленский назвал самый сложный вопрос в установлении прекращения огня с Россией. Он отметил, что речь идет об оккупированных территориях.

В то же время президент Украины Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин своими действиями показывает, что хочет затянуть войну в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:09 Пожар в доме-интернате на Одесчине — что известно (фото)

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE