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Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

16 березня 2025 р. 13:46

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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

Text

08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2025
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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про припинення вогню в Україні та його наслідки. Також президент наголосив, що Україна не дозволить Росії затягнути конфлікт і розраховує на підтримку міжнародних партнерів у відновленні країни.

Про це він заявив у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Зеленський про процес укладання перемирʼя

Глава держави зауважив, що наразі є пропозиція щодо припинення вогню на 30 днів. За словами президента, складно сказати, що буде далі, адже це термін, за який потрібно мати угоду про наступні кроки.

"Я не можу бути стовідсотково впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку — буде достатньо. Однак коли ми маємо три сторони, ми будемо робити все, щоб було не три, а чотири сторони, щоб була Європа. Я дуже хотів би, щоб нас підтримували в цьому партнери, оскільки хто буде фінансово допомагати та де буде Україна з точки зору гарантій безпеки економічної складової? Це Європейський Союз, а допомога — це Європа", — сказав президент у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE.

Крім того, Зеленський додав, що Україна насамперед розраховує на Європу та США у відновленні країни та зміцненні армії. За його словами, вони мають бути субʼєктами угоди.

"Може, не 30 днів, ну може трішки більше знадобиться, але дуже важливо, щоб був той чи інший термін в угоді про тишу, або не угода, а домовленості, тоді це скоротить можливості росіянам гратись у вічний заморожений конфлікт", — резюмував президент України.

Зеленський про план дій, якщо РФ порушить перемир'я

Глава держави пояснив, якщо Росія порушить припинення вогню, то Україна продовжить захищатися, попри бажання диктатора РФ Володимира Путіна.

Раніше Зеленський назвав найскладніше питання у встановленні припинення вогню з Росією. Він зазначив, що йдеться про окуповані території.

Водночас президент України Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїми діями показує, що хоче затягнути війну в Україні.

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14:18 Компанія не відремонтувала Льодовий палац у Києві — рішення суду

14:01 На Одещині реконструюють один із пунктів пропуску — що зміниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Втрати РФ на війні різко зросли — Сирський розкрив цифри

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE