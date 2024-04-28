Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Военный ВСУ и доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов обсудил потенциальные последствия оккупации Украины в первые дни конфликта. Сазонов отметил, что потенциальная оккупация Украины могла бы иметь серьезные последствия не только для нашей страны, но и для соседних, таких как Балтийские государства и Польша.

Об этом Кирилл Сазонов рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Чтобы было бы РФ захватила Украину

Сазонов обратил внимание на странное заявление министра обороны России Шойгу о возможном нападении на Украину и других стран.

"Это заявление свидетельствует, что Россия осознает, как много проблем может возникнуть в результате своих действий", — отметил военный.

Сазонов также упомянул прошлые заявления российских чиновников об отсутствии планов нападения на Украину.

"Мы прекрасно помним, как российские лидеры утверждали, что не планируют атаковать нашу страну. Однако эти заявления противоречат их действиям", — добавил он.

Напомним, ГУР уничтожило российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве. Известно, что россияне использовали его в логистических целях и в эвакуационных операциях.

Также мы писали, что первый пакет военной помощи будет передан Украине до конца недели.