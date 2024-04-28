Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни arrow
Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

28 апреля 2024 г. 15:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Text

14:43 В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

Text

11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

Text

08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

27 апреля 2024
Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Text

13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Text

14:43 В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

Text

11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

Text

08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

27 апреля 2024
Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Text

13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Военный ВСУ и доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов обсудил потенциальные последствия оккупации Украины в первые дни конфликта. Сазонов отметил, что потенциальная оккупация Украины могла бы иметь серьезные последствия не только для нашей страны, но и для соседних, таких как Балтийские государства и Польша.

Об этом Кирилл Сазонов рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Чтобы было бы РФ захватила Украину

Сазонов обратил внимание на странное заявление министра обороны России Шойгу о возможном нападении на Украину и других стран.

"Это заявление свидетельствует, что Россия осознает, как много проблем может возникнуть в результате своих действий", — отметил военный.

Сазонов также упомянул прошлые заявления российских чиновников об отсутствии планов нападения на Украину.

"Мы прекрасно помним, как российские лидеры утверждали, что не планируют атаковать нашу страну. Однако эти заявления противоречат их действиям", — добавил он.

Напомним, ГУР уничтожило российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве. Известно, что россияне использовали его в логистических целях и в эвакуационных операциях.

Также мы писали, что первый пакет военной помощи будет передан Украине до конца недели.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

14:56 В центре Харькова люди собрались на акцию поддержки военнопленных

14:50 Одесским водителям напоминают об изменении в правилах дорожного движения с 1 мая

Text

14:43 В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

14:40 В Минобороны Британии назвали точное количество убитых и раненых в Украине российских военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:34 Динамо получит очень большой процент от перепродажи Забарного — известны детали

14:29 В Иране приговорили к смертной казни рэпера, который активно поддерживает Украину

14:15 Украинские власти значительно преуменьшают потери в войне, — The Washington Post

14:10 В Одессе планируют ремонт дорог на 30 миллионов — ProZorro

13:55 Российские войска начали использовать новые беспилотники — что известно

14:56 В центре Харькова люди собрались на акцию поддержки военнопленных

14:50 Одесским водителям напоминают об изменении в правилах дорожного движения с 1 мая

14:40 В Минобороны Британии назвали точное количество убитых и раненых в Украине российских военных

14:34 Динамо получит очень большой процент от перепродажи Забарного — известны детали

14:29 В Иране приговорили к смертной казни рэпера, который активно поддерживает Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 Украинские власти значительно преуменьшают потери в войне, — The Washington Post

14:10 В Одессе планируют ремонт дорог на 30 миллионов — ProZorro

13:55 Российские войска начали использовать новые беспилотники — что известно

13:51 В Киеве раздался взрыв возле одной из многоэтажек — что известно

13:43 В Запорожье был слышен взрыв

обновлено:

06:55 Угроза для курортного сезона в Одессе — что скрывает Черное море

Новость с фото

06:34 Что получит Украина и остановит ли американская помощь наступление РФ

05:57 Годовщина Харьковских соглашений — как они стали спусковым крючком агрессии РФ против Украины

05:54 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменились цены на жилье в апреле

26 апреля 2024
Эксклюзив

07:53 Усиленная мобилизация — одесский юрист рассказал, кто в зоне риска

Эксклюзив

06:33 ТОП-25 крупнейших землевладельцев среди депутатов Верховной Рады — рейтинг

05:37 Ответ российским КАБам — что за бомбу Paveway IV ВСУ получат от Британии

01:23 38 лет спустя — день памяти о Чернобыльской катастрофе

25 апреля 2024

05:57 Украина получит ATACMS, но какие — известны характеристики ракет

Эксклюзив

05:41 Бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ, приехал в Вашингтон требовать помощи Украине

Text

15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Text

14:43 В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

Text

11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

Text

08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

27 апреля 2024
Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Text

13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС