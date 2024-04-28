Сазонов назвав наслідки, якби захоплення України Росією сталося у перші дні

Військовий ЗСУ та доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов, обговорив потенційні наслідки окупації України в перші дні конфлікту. Сазонов зазначив, що потенційна окупація України могла б мати серйозні наслідки не лише для нашої країни, але й для сусідніх — таких як Балтійські держави та Польща.

Про це Кирило Сазонов розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Щоб було якби РФ захопила Україну

Сазонов звернув увагу на дивну заяву міністра оборони Росії, Шойгу, щодо можливого нападу на Україну та інших країн.

"Ця заява свідчить про те, що Росія усвідомлює, як багато проблем може виникнути внаслідок своїх дій", — відзначив військовий.

Сазонов також згадав минулі заяви російських чиновників про відсутність планів нападу на Україну.

"Ми чудово пам'ятаємо, як російські лідери стверджували, що не планують атакувати нашу країну. Однак ці заяви суперечать їхнім діям", — додав він.

Нагадаємо, ГУР знищило російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві. Відомо, що росіяни використовували його у логістичних цілях та евакуаційних операціях.

Також ми писали, що перший пакет військової допомоги буде передано Україні до кінця тижня.