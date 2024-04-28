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Сазонов назвав наслідки, якби захоплення України Росією сталося у перші дні

Сазонов назвав наслідки, якби захоплення України Росією сталося у перші дні

28 квітня 2024 р. 15:20

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15:20 Сазонов назвав наслідки, якби захоплення України Росією сталося у перші дні

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14:43 У Києві пройшла чергова акція на підтримку українських військовополонених

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11:10 Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

Text

08:45 Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

27 квітня 2024
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17:35 Герасимчук розповіла, скільки українських дітей вкрали росіяни

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13:15 Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

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18:50 Герасимчук розповіла, навіщо окупанти депортують українських дітей

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Військовий ЗСУ та доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов, обговорив потенційні наслідки окупації України в перші дні конфлікту. Сазонов зазначив, що потенційна окупація України могла б мати серйозні наслідки не лише для нашої країни, але й для сусідніх — таких як Балтійські держави та Польща.

Про це Кирило Сазонов розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Щоб було якби РФ захопила Україну 

Сазонов звернув увагу на дивну заяву міністра оборони Росії, Шойгу, щодо можливого нападу на Україну та інших країн.

"Ця заява свідчить про те, що Росія усвідомлює, як багато проблем може виникнути внаслідок своїх дій", — відзначив військовий.

Сазонов також згадав минулі заяви російських чиновників про відсутність планів нападу на Україну.

"Ми чудово пам'ятаємо, як російські лідери стверджували, що не планують атакувати нашу країну. Однак ці заяви суперечать їхнім діям", — додав він.

Нагадаємо, ГУР знищило російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві. Відомо, що росіяни використовували його у логістичних цілях та евакуаційних операціях. 

Також ми писали, що перший пакет військової допомоги буде передано Україні до кінця тижня.

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14:40 У Міноборони Британії назвали точну кількість вбитих і поранених в Україні російських військових

14:34 Динамо отримає дуже великий відсоток від перепродажу Забарного — відомі деталі

14:29 В Ірані засудили до смертної кари репера, який активно підтримує Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 Українська влада значно применшує втрати у війні, — The Washington Post

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11:10 Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

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08:45 Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

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13:15 Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

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18:50 Герасимчук розповіла, навіщо окупанти депортують українських дітей

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