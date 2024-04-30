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Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

30 апреля 2024 г. 20:15

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Text

04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
Text

22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Text

21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

Text

20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

Text

19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

Text

18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — ракетный удар по Одессе и шансы вероятного российского штурма Харькова.

Посмотреть эфир можно в 20:15 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • российская атака по Одессе;
  • может ли РФ производить крылатые и баллистические ракеты;
  • передача ПВО для Украины;
  • возможность захвата Одессы и Харькова;
  • потенциал РФ на повторное пришествие;
  • ситуация на фронте.

Напомним, что всего от ракетного удара по Одессе вчера, 29 апреля, погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Кошмарила российская армия и Харьков: 30 апреля по городу нанесен удар авиабомбой. Погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии — во время удара он был на работе и получил обломочное ранение. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате атаки пострадали два района, повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.

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11:47 В сборную Украины не захотели приезжать ее лидеры — что известно

11:30 Отключение водоснабжения – кто из одесситов остался сегодня без воды

11:29 В Украине обновят правила для льготных кредитов — что изменится

11:23 В Украине выросло потребление электроэнергии — в Минэнерго рассказали о ситуации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:17 Знаменитый тренер запретил дочери встречаться с футболистами – в чем причина

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

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Text

22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Text

21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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