Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — ракетний удар по Одесі та шанси ймовірного російського штурму Харкова.
Переглянути ефір можна о 20:15 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгірьовим
Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:
- російська атака по Одесі;
- чи може РФ виробляти крилаті та балістичні ракети;
- передача ППО для України;
- можливість захоплення Одеси та Харкова;
- потенціал РФ на повторний наступ;
- ситуація на фронті.
Нагадаємо, що усього від ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня, загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані. 14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно.
Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.
Кошмарила російська армія і Харків: 30 квітня по місту завдано удару авіабомбою. Загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві — під час удару він був на роботі та отримав уламкове поранення. За словами мера Харкова Ігор Терехов, внаслідок атаки постраждало два райони, пошкоджено комунальне майно та приватні автівки.