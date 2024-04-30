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Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

30 квітня 2024 р. 20:15

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08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

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07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

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04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
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22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

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Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — ракетний удар по Одесі та шанси ймовірного російського штурму Харкова.

Переглянути ефір можна о 20:15 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгірьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • російська атака по Одесі;
  • чи може РФ виробляти крилаті та балістичні ракети;
  • передача ППО для України;
  • можливість захоплення Одеси та Харкова;
  • потенціал РФ на повторний наступ;
  • ситуація на фронті.

Нагадаємо, що усього від ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня,  загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані.  14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно. 

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.  За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.  

Кошмарила російська армія і Харків: 30 квітня по місту завдано удару авіабомбою. Загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві — під час удару він був на роботі та отримав уламкове поранення. За словами мера Харкова Ігор Терехов, внаслідок атаки постраждало два райони, пошкоджено комунальне майно та приватні автівки. 

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11:30 Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився сьогодні без води

11:29 В Україні оновлять правила для пільгових кредитів — що зміниться

11:23 В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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