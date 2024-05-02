Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

Народный депутат Валентин Наливайченко рассказал о мошенничестве в соцсетях. В частности, он обратил внимание пользователей на необходимость двухфакторной авторизации.

Об этом Валентин Наливайченко сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 2 мая.

Как не стать жертвой "цифровых" преступников

Наливайченко подчеркнул важность защиты от кибермошенничества в социальных сетях, особенно в популярном мессенджере Telegram. Он обратил внимание на риски, связанные с неизвестными устройствами и программами, а также несанкционированными аккаунтами. Также нардеп посоветовал пользователя чаще проверять, на каких устройствах был осуществлен вход в Telegram и заканчивать сессии из незнакомых.

"Мессенджеры и соцсети, которыми вы пользуетесь, на смартфоне, конечно, двухфакторная авторизация там должна быть", — подчеркнул Валентин Наливайченко, указав на важность дополнительного уровня защиты для пользователей.

Также нардеп подчеркнул, что никакая социальная сеть не полностью защищена от кибермошенничества. И напомнил о важности кибергигиены и безопасности мессенджера.

Напомним, ранее представитель Telegram объяснил, почему блокировались чат-боты украинских спецслужб.

Также мы рассказывали об обновленных функциях Telegram, о которых вы не знали.