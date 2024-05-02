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Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

02 травня 2024 р. 23:55

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22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

Text

17:50 Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:04 Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

Text

14:44 Берлінська назвала основні причини критичної ситуації на фронті

Text

14:03 Нардеп пояснив, до чого може призвести примусова мобілізація до ЗСУ

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Народний депутат Валентин Наливайченко розповів про шахрайство в соцмережах. Зокрема, він звернув увагу користувачів на необхідності двофакторної авторизації.

Про це Валентин Наливайченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 2 травня.

Як не стати жертвою "цифрових" злочинців

Наливайченко, підкреслив важливість захисту від кібершахрайства в соціальних мережах, особливо у популярному месенджері Telegram. Він звернув увагу на ризики, пов'язані з невідомими пристроями та програмами, а також несанкціонованими аккаунтами. Також нардеп порадив користувача частіше перевіряти на яких пристроях був здійснений вхід у Telegram і закінчувати сесії з незнайомих. 

"Месенджери і соцмережі, якими ви користуєтесь, на смартфоні, звичайно, двофакторна авторизація там має бути", — наголосив Валентин Наливайченко, вказавши на важливість додаткового рівня захисту для користувачів.

Також нардеп підкреслив, що ніяка соціальна мережа не є повністю захищеною від кібершахрайства. І нагадав про важливість кібергігієни та підтримки безпеки месенджера.

Нагадаємо раніше представник Telegram пояснив, чому блокувалися чат-боти українських спецслужб. 

Також ми розповідали про оновлені функції Telegram, про які ви не знали.

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23:57 Заступник Буданова пояснив, чому Україна не зможе виграти війну на полі бою

23:50 Правила перетину кордону можуть змінитися — до чого тут новий закон про мобілізацію

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17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

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