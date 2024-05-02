Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

Народний депутат Валентин Наливайченко розповів про шахрайство в соцмережах. Зокрема, він звернув увагу користувачів на необхідності двофакторної авторизації.

Про це Валентин Наливайченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 2 травня.

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Наливайченко, підкреслив важливість захисту від кібершахрайства в соціальних мережах, особливо у популярному месенджері Telegram. Він звернув увагу на ризики, пов'язані з невідомими пристроями та програмами, а також несанкціонованими аккаунтами. Також нардеп порадив користувача частіше перевіряти на яких пристроях був здійснений вхід у Telegram і закінчувати сесії з незнайомих.

"Месенджери і соцмережі, якими ви користуєтесь, на смартфоні, звичайно, двофакторна авторизація там має бути", — наголосив Валентин Наливайченко, вказавши на важливість додаткового рівня захисту для користувачів.

Також нардеп підкреслив, що ніяка соціальна мережа не є повністю захищеною від кібершахрайства. І нагадав про важливість кібергігієни та підтримки безпеки месенджера.

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