На улицах Киева затопило трамвайные пути и автомобили

Во вторник, 4 июня, в Киеве прошел мощный ливень , сопровождаемый градом. В результате непогоды трамвайные пути на Оболони и улица Автозаводская оказались затопленными.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE во вторник, 4 июня.

Затопленные улицы столицы

В связи с затопленными трамвайными путями на Оболони и на Автозаводской улице движение транспорта значительно затруднено. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий стихии, однако водителей просят планировать маршруты с учетом пробок.

Синоптики прогнозируют грозу в Киеве на среду, 5 июня. Они объявили "желтый" уровень опасности.

Также гроза и сильный ветер угрожают Одесской ночью против 5 июня. Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.