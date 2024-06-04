На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

У вівторок, 4 червня, у Києві пройшла потужна злива, супроводжувана градом. Внаслідок негоди трамвайні колії на Оболоні та вулиця Автозаводська опинилися затопленими.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE у вівторок, 4 червня.

Затоплені вулиці столиці

У зв'язку із затопленими трамвайними коліями на Оболоні та Автозаводською вулицею рух транспорту значно ускладнено. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії, проте водіїв просять планувати маршрути з урахуванням заторів.

Синоптики прогнозують грозу в Києві на середу, 5 червня. Вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Також гроза і сильний вітер загрожують Одещині вночі проти 5 червня. Одеситів та гостей міста закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.