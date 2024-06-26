Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец взяла эксклюзивное интервью у советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка. Кроме всего прочего, говорили о мобилизации в Украине, работе ТЦК, экономическом бронировании и прочем.

Посмотреть интервью можно на канале Новини.LIVE уже в 21:00 в эту среду по ссылке.

Интервью с Михаилом Подоляком

Во время интервью специально для Новини.LIVE советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как проходит мобилизация в Украине, прокомментировал суд над народным депутатом Николаем Тищенко и объяснил, сколько гражданских украинцев необходимо, чтобы содержать одного военного.

Также Подоляк сообщил, как проходит подготовка ко второму раунду Саммита мира, какие рычаги давления на российского президента Владимира Путина и сколько лет Россия способна вести войну против Украины.

На эти и другие интересные темы поговорим в эфире Новини.LIVE.

Ранее Подоляк заявил, что у Украины есть четкая позиция по плану окончания войны с Россией, который должен соответствовать международному праву, а мир должен быть справедливым. По его словам, окончить войну без наказания России за преступления невозможно.

Кроме того, Подоляк пояснил, что повлияло на решение Соединенных Штатов Америки разрешить Украине бить по территории России. По его словам, это из-за "неадекватности" российского руководства.