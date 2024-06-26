Інтерв’ю з Михайлом Подоляком — ексклюзив Новини.LIVE

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець взяла ексклюзивне інтервʼю у радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. Окрім усього іншого, говорили про мобілізацію в Україні, роботу ТЦК, економічне бронювання та інше.

Подивитися інтервʼю можна на каналі Новини.LIVE вже о 21:00 цієї середи за посиланням.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Під час інтерв'ю спеціально для Новини.LIVE радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як проходить мобілізація в Україні, прокоментував суд над народним депутатом Миколою Тищенком та пояснив, скільки цивільних українців необхідно, щоб утримувати одного військового.

Також Подоляк повідомив, як проходить підготовка до другого раунду Саміту миру, які є важелі тиску на російського президента Володимира Путіна та скільки років Росія спроможна вести війну проти України.

На ці та інші цікаві теми поговоримо в ефірі Новини.LIVE.

Раніше Подоляк заявив, що в України є чітка позиція щодо плану закінчення війни з Росією, який має відповідати міжнародному праву, а мир повинен бути справедливим. За його словами, закінчити війну без покарання Росії за злочини неможливо.

Окрім того, Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення Сполучених Штатів Америки дозволити Україні бити по території Росії. За його словами, це через "неадекватність" російського керівництва.