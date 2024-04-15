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Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

15 апреля 2024 г. 21:30

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

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10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

Text

21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

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16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

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14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

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13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

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В последнее время онлайн-платформы такси, такие как Bolt, Uklon и Uber, приобрели популярность в Украине, обеспечивая простой и удобный способ передвижения для пассажиров и заработка для водителей.

Однако за подответственностью этих услуг и их легальностью стоит ряд вопросов, раскрываемых расследованием проекта "Наша Справа" на Новини.LIVE.

Разоблачение Bolt, Uklon и Uber

В расследовании вы, в частности, узнаете:

  • Правовая опасность : По данным расследования, многие водители работают на онлайн-платформах такси без разрешительных документов. Это создает правовые риски как для водителей, так и для пассажиров, поскольку государство не получает необходимые налоги с этих операций.
  • Нехватка ответственности : Онлайн-платформы обеспечивают удобство и скорость, однако почти не несут ответственность за перевозчиков или пользователей. Это подвергает пассажиров больший риск, поскольку водители могут работать даже без проверки их компетентности и состояния автомобилей.
  • Уклонение от уплаты налогов : Расследование также раскрывает практику уклонения от уплаты налогов со стороны водителей, работающих на теневом рынке онлайн-такси.
  • Отсутствие механизма контроля : Водители, действующие на платформах такси, часто работают без надлежащего контроля или проверки со стороны платформы. Это создает серьезные проблемы безопасности для пассажиров, поскольку нет гарантий квалификации водителей или состояния автомобилей.

Напомним, что украинская налоговая служба обратилась в сервис Uklon с запросом на предоставление данных о финансовых транзакциях. Оказывается, что налоги должна платить не только компания, но и водители за свои доходы.

Также мы рассказывали о том, что в результате воздушных тревог в столице не работает ряд общественного транспорта, из-за чего неоднократно подскакивали цены на услуги такси.

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