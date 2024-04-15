Як працює тіньовий ринок онлайн-таксі в Україні — розслідування "Наша Справа"

Останнім часом онлайн-платформи таксі, такі як Bolt, Uklon та Uber, набули популярності в Україні, забезпечуючи простий і зручний спосіб пересування для пасажирів та заробітку для водіїв.

Проте за підповідальністю цих послуг та їхньою легальністю стоїть ряд питань, які розкриває розслідування проекту "Наше Справа" на Новини.LIVE.

Викриття Bolt, Uklon та Uber

У розслідуванні ви, зокрема, дізнаєтесь:

Правова небезпека : За даними розслідування, багато водіїв працюють на онлайн-платформах таксі без дозвільних документів. Це створює правові ризики для як водіїв, так і пасажирів, оскільки держава не одержує необхідні податки з цих операцій.

: За даними розслідування, багато водіїв працюють на онлайн-платформах таксі без дозвільних документів. Це створює правові ризики для як водіїв, так і пасажирів, оскільки держава не одержує необхідні податки з цих операцій. Брак відповідальності : Онлайн-платформи забезпечують зручність і швидкість, проте майже не несуть відповідальність за перевізників або користувачів. Це піддає пасажирів більшому ризику, оскільки водії можуть працювати навіть без перевірки їхньої компетентності та стану автомобілів.

: Онлайн-платформи забезпечують зручність і швидкість, проте майже не несуть відповідальність за перевізників або користувачів. Це піддає пасажирів більшому ризику, оскільки водії можуть працювати навіть без перевірки їхньої компетентності та стану автомобілів. Ухиляння від сплати податків : Розслідування також розкриває практики ухилення від сплати податків з боку водіїв, які працюють на тенівому ринку онлайн-таксі.

: Розслідування також розкриває практики ухилення від сплати податків з боку водіїв, які працюють на тенівому ринку онлайн-таксі. Відсутність механізму контролю: Водії, що діють на платформах таксі, часто працюють без належного контролю або перевірки з боку платформи. Це створює серйозні проблеми безпеки для пасажирів, оскільки немає гарантій стосовно кваліфікації водіїв або стану автомобілів.

Нагадаємо, що українська податкова служба звернулася до сервісу Uklon із запитом на надання даних про фінансові транзакції. Виявляється, що податки мала платити не лише компанія, а й водії за свої прибутки.

Також ми розповідали про те, що внаслідок повітряних тривог у столиці не працює низка громадського транспорту, через що неодноразово підскакували ціни на послуги таксі.