Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

Военный эксперт Иван Ступак высказал свое мнение по поводу комментариев народного депутата Марьяны Безуглой, которая критически оценила руководство фронта. Ступак отметил, что критиковать военных на передовой могут только те, кто сам непосредственно причастен к боевым действиям.

Об этом Иван Ступак сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 22 мая.

Военный эксперт об оценке руководства фронта от Безуглой

Он подчеркнул, что комментарии от политиков, не имеющих военного опыта, не должны влиять на восприятие деятельности военных.

"В четыре строчки она вместила столько желчи. Хотя она народный избранник, а не крупный специалист", — сказал Иван Ступак.

Ступак добавил, что на подобные комментарии от нардепов не следует реагировать. Он отметил важность профессиональной критики от людей, имеющих непосредственный опыт и понимание ситуации на передовой. Только такие люди, по мнению эксперта, могут объективно оценивать военные действия и руководство по фронту.

Ранее Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.

Также нардеп вызывающе обратилась к украинцам за границей, заявив, что если они не видят себя украинцами, то должны "сдать паспорта".