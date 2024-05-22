Експерт розкритикував Безуглу за коментарі щодо військових

Військовий експерт Іван Ступак висловив свою думку щодо коментарів народного депутата Мар'яни Безуглої, яка критично оцінила керівництво фронту. Ступак зазначив, що критикувати військових на передовій можуть лише ті, хто сам безпосередньо причетний до бойових дій.

Про це Іван Ступак сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 22 травня.

Військовий експерт про оцінку керівництва фронту від Безуглої

Він підкреслив, що коментарі від політиків, які не мають військового досвіду, не повинні впливати на сприйняття діяльності військових.

"У чотири рядки вона вмістила стільки жовчі. Хоча вона народний обранець, а не великий фахівець", — сказав Іван Ступак.

Ступак додав, що на подібні коментарі від нардепів не варто реагувати. Він наголосив на важливості професійної критики від людей, які мають безпосередній досвід та розуміння ситуації на передовій. Тільки такі люди, на думку експерта, можуть об'єктивно оцінювати військові дії та керівництво фронтом.

Раніше Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.

Також нардепка зухвало звернулася до українців за кордоном, заявивши, що якщо вони не бачать себе українцями, то мають "здати паспорти".