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Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

2 мая 2024 г. 8:00

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
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22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Text

04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
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22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Text

21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

Text

20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

Text

19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

Text

18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE с нашими ведущими Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой обсудим разрешение избивать из западного оружия по территории Российской Федерации. Также проанализируем ситуацию вокруг протестов в Грузии и ряд других интересных вопросов.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Вместе с гостями Новини.LIVE поговорим о том, что у Украины уже есть не только западное оружие, но и разрешение бить им по территории государства-агрессора.

Также проанализируем протесты в Грузии и прокомментируем возвращение журналистов в Верховную Раду.

Гости эфира:

  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
  • Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа";
  • Валентин Наливайченко, нардеп, "Родина".

Ранее мы сообщали, что Украине нужны не только снаряды и средства ПВО, но и возможность наносить удары по территории России. Некоторые страны, дающие вооружение для ВСУ, уже сейчас не запрещают бить по территории России.

По данным СМИ, вскоре журналистам снова вернут доступ к Верховной Раде для того, чтобы представители медиа могли освещать работу парламента во время заседаний.

В Тбилиси, Грузия, в среду, 1 мая, возобновился митинг против закона об "иноагентах". Полицейские применяют газ, чтобы разогнать людей.

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11:30 Отключение водоснабжения – кто из одесситов остался сегодня без воды

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11:23 В Украине выросло потребление электроэнергии — в Минэнерго рассказали о ситуации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE