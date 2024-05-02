Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE с нашими ведущими Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой обсудим разрешение избивать из западного оружия по территории Российской Федерации. Также проанализируем ситуацию вокруг протестов в Грузии и ряд других интересных вопросов.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Вместе с гостями Новини.LIVE поговорим о том, что у Украины уже есть не только западное оружие, но и разрешение бить им по территории государства-агрессора.

Также проанализируем протесты в Грузии и прокомментируем возвращение журналистов в Верховную Раду.

Гости эфира:

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";

Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа";

Валентин Наливайченко, нардеп, "Родина".

Ранее мы сообщали, что Украине нужны не только снаряды и средства ПВО, но и возможность наносить удары по территории России. Некоторые страны, дающие вооружение для ВСУ, уже сейчас не запрещают бить по территории России.

По данным СМИ, вскоре журналистам снова вернут доступ к Верховной Раде для того, чтобы представители медиа могли освещать работу парламента во время заседаний.

В Тбилиси, Грузия, в среду, 1 мая, возобновился митинг против закона об "иноагентах". Полицейские применяют газ, чтобы разогнать людей.