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Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

02 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

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07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Text

04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
Text

22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

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21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE з нашими ведучими Віталієм Прудиусом та Ольгою Волковою обговоримо дозвіл бити з західної зброї по території Російської Федерації. Також проаналізуємо ситуацію навколо протестів у Грузії та ряд інших цікавих питань.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Разом з гостями Новини.LIVE поговоримо про те, що Україна вже має не лише західну зброю, але і дозвіл бити нею по території держави-агресора.

Також проаналізуємо протести в Грузії та прокоментуємо повернення журналістів до Верховної Ради.

Гості ефіру: 

  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
  • Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга Народу";
  • Валентин Наливайченко, нардеп, "Батьківщина".

Раніше ми повідомляли, що Україні потрібні не тільки снаряди та засоби ППО, але і можливість завдавати ударів по території Росії. Деякі країни, котрі дають озброєння для ЗСУ, вже зараз не забороняють бити по території Росії.

За даними ЗМІ, невдовзі журналістам знову повернуть доступ до Верховної Ради, для того щоб представники медіа могли висвітлювати роботу парламенту під час засідань.

У Тбілісі, Грузія, у середу, 1 травня, відновився мітинг проти закону про "іноагентів". Поліцейські застосовують газ, аби розігнати людей.

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11:30 Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився сьогодні без води

11:29 В Україні оновлять правила для пільгових кредитів — що зміниться

11:23 В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:17 Знаменитий тренер заборонив дочці зустрічатися з футболістами — в чому причина

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