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Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

20 февраля 2024 г. 19:48

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19:48Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

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19:48 Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

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18:45 В ВР назвали "противоречивые" нормы нового законопроекта о мобилизации

Text

18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

Text

17:51 День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

Text

17:21 Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

Text

15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

Text

14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

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Польские фермеры во вторник, 20 февраля, решили продлить блокаду границы с Украиной до апреля 2024 года. Аграрии проводят протесты и ограничили движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

Новини.LIVE пообщались с рядовыми поляками и спросили, что они думают о забастовке польских фермеров и полной блокаде границы для украинских грузовиков.

Что говорят поляки о блокаде границы

Одна из женщин считает, что нужно согласовать сотрудничество между соседними странами, "чтобы было хорошо и тем, и другим". Она убеждена, что Польша и Украина не могут существовать друг без друга, кроме того без Украины, по ее словам, не будет и Европы.

"Действительно плохо, что до этого дошло. Но, может, хорошо, что наконец-то решится, что будет найден какой-то хороший выход", — считает польская пани.

Другая полячка удивлена, что украинцы, изучая историю, имели большую обиду на польских панов, а сейчас они имеют нормальное отношение к олигархам, у которых в разы больше денег и земель. При этом она отмечает, что ранее паны не убивали и не вывозили деньги за границу. Женщина считает, что в Польшу не нужно ввозить уже имеющиеся в стране товары, в частности пшеницу, кукурузу и тому подобное.

Еще одна полячка указала, что у фермеров есть причины для проведения протестов. Однако она также считает, что Украине нужно помогать в столь непростое время.

"В нашей стране есть мелкие фермеры, и я бы очень хотела, чтобы они были. Фермеры могли бы достойно зарабатывать на жизнь своим трудом. Я не углубляюсь в такие проблемы, потому что знаю, что это тяжело, это очень сложно, и это все , что я могу сказать, я желаю польским фермерам всего лучшего, а также желаю Украине, чтобы все было хорошо, так чтобы все прошло успешно и украинцы стали победителями в этой войне, это возможно", — отметила женщина.

Рядовой поляк частично поддерживает аграриев, однако не уверен, поступает ли из Украины 5% зерна или больше, он предполагает, что его могут ввозить контрабандой. По словам мужчины, у него нейтральная позиция к блокаде границы.

"Я знаю, что наши фермеры в отчаянии, там есть проблема, хотя я не берусь судить, потому что не знаю. Но я сочувствую Украине. Потому что там война, и я понимаю, что война имеет свои права. И ее надо как-то поддерживать, поэтому я к этому отношусь нейтрально", — подчеркнул гражданин Польши.

Напомним, фермеры из Польши объявили о введении более жестких ограничений движения на границе с Украиной. Протестующие не будут пропускать легковые автомобили и пассажирские автобусы в трех КПП.

Добавим, 20 февраля на пропускном пункте "Рава-Русская" на украинско-польской границе митингующие заблокировали движение пассажирского автобуса с украинцами.

Также 20 февраля начался мирный митинг украинских перевозчиков на польской границе в ответ на действия аграриев соседней страны.

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обновлено:

19:27 Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи — что войдет

19:25 Челси заберет у Брайтона функционера, умеющего подбирать футболистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:20 Враг нуждается в сборе данных и не владеет обстановкой, — Гуменюк

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18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

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16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

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