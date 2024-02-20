Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

Польские фермеры во вторник, 20 февраля, решили продлить блокаду границы с Украиной до апреля 2024 года. Аграрии проводят протесты и ограничили движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

Новини.LIVE пообщались с рядовыми поляками и спросили, что они думают о забастовке польских фермеров и полной блокаде границы для украинских грузовиков.

Что говорят поляки о блокаде границы

Одна из женщин считает, что нужно согласовать сотрудничество между соседними странами, "чтобы было хорошо и тем, и другим". Она убеждена, что Польша и Украина не могут существовать друг без друга, кроме того без Украины, по ее словам, не будет и Европы.

"Действительно плохо, что до этого дошло. Но, может, хорошо, что наконец-то решится, что будет найден какой-то хороший выход", — считает польская пани.

Другая полячка удивлена, что украинцы, изучая историю, имели большую обиду на польских панов, а сейчас они имеют нормальное отношение к олигархам, у которых в разы больше денег и земель. При этом она отмечает, что ранее паны не убивали и не вывозили деньги за границу. Женщина считает, что в Польшу не нужно ввозить уже имеющиеся в стране товары, в частности пшеницу, кукурузу и тому подобное.

Еще одна полячка указала, что у фермеров есть причины для проведения протестов. Однако она также считает, что Украине нужно помогать в столь непростое время.

"В нашей стране есть мелкие фермеры, и я бы очень хотела, чтобы они были. Фермеры могли бы достойно зарабатывать на жизнь своим трудом. Я не углубляюсь в такие проблемы, потому что знаю, что это тяжело, это очень сложно, и это все , что я могу сказать, я желаю польским фермерам всего лучшего, а также желаю Украине, чтобы все было хорошо, так чтобы все прошло успешно и украинцы стали победителями в этой войне, это возможно", — отметила женщина.

Рядовой поляк частично поддерживает аграриев, однако не уверен, поступает ли из Украины 5% зерна или больше, он предполагает, что его могут ввозить контрабандой. По словам мужчины, у него нейтральная позиция к блокаде границы.

"Я знаю, что наши фермеры в отчаянии, там есть проблема, хотя я не берусь судить, потому что не знаю. Но я сочувствую Украине. Потому что там война, и я понимаю, что война имеет свои права. И ее надо как-то поддерживать, поэтому я к этому отношусь нейтрально", — подчеркнул гражданин Польши.

Напомним, фермеры из Польши объявили о введении более жестких ограничений движения на границе с Украиной. Протестующие не будут пропускать легковые автомобили и пассажирские автобусы в трех КПП.

Добавим, 20 февраля на пропускном пункте "Рава-Русская" на украинско-польской границе митингующие заблокировали движение пассажирского автобуса с украинцами.

Также 20 февраля начался мирный митинг украинских перевозчиков на польской границе в ответ на действия аграриев соседней страны.