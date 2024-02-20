Блокада кордону фермерами — Новини.LIVE дізналися що думають поляки про мітинги

Польські фермери у вівторок, 20 лютого, вирішили продовжити блокаду кордону з Україною до квітня 2024 року. Аграрії проводять протести та обмежили рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.

Новини.LIVE поспілкувалися з пересічними поляками та запитали, що вони думають про страйк польських фермерів та повну блокаду кордону для українських вантажівок.

Що кажуть поляки про блокаду кордону

Одна з жінок вважає, що потрібно узгодити співробітництво між сусідніми країнами, "щоб було добре і тим, і іншим". Вона переконана, що Польща та Україна не можуть існувати одна без одної, крім того, без України, за її словами, не буде і Європи.

"Дійсно погано, що до цього дійшло. Ну, але, може, добре, що нарешті щось вирішиться, що буде знайдено якийсь добрий вихід", — вважає польська пані.

Інша полячка здивована, що українці вивчаючи історію мали велику образу на польських панів, а зараз вони мають нормальне ставлення до олігархів, у яких в рази більше грошей та земель. При цьому вона зауважує, що раніше пани не вбивали та не вивозили гроші за кордон. Жінка вважає, що до Польщі не потрібно ввозити товари, які вже є в країні, зокрема пшеницю, кукурудзу тощо.

Ще одна полячка вказала, що фермери мають причини для проведення протестів. Однак вона також вважає, що Україні потрібно допомагати в такий непростий час.

"У нашій країні є дрібні фермери, і я б дуже хотіла, щоб вони були. Фермери могли б гідно заробляти на життя своєю працею. Я не заглиблююся в такі проблеми, тому що знаю, що це важко, це дуже складно, і це все, що я можу сказати, я бажаю польським фермерам всього найкращого, а також бажаю Україні, щоб все було добре, так, щоб все пройшло успішно і українці стали переможцями в цій війні, це можливо", — зазначила жінка.

Пересічний поляк частково підтримує аграріїв, однак не впевнений, чи з України надходить 5% зерна, чи більше, він припускає, що його можуть ввозити контрабандою. За словами чоловіка, у нього нейтральна позиція до блокади кордону.

"Я знаю, що наші фермери у відчаї, там є проблема, хоча я не беруся судити, бо не знаю. Але я співчуваю Україні. Тому що там війна, і я розумію, що війна має свої права. І її треба якось підтримувати, тому я до цього ставлюся нейтрально", — наголосив громадянин Польщі.

Нагадаємо, фермери з Польщі оголосили про введення жорсткіших обмежень руху на кордоні з Україною. Протестувальники не пропускатимуть легкові авто та пасажирські автобуси у трьох КПП.

Додамо, 20 лютого на пропускному пункті "Рава-Руська", що на українсько-польському кордоні мітингувальники заблокували рух пасажирського автобуса з українцями.

Також 20 лютого розпочався мирний мітинг українських перевізників на польському кордоні у відповідь на дії аграріїв сусідньої країни.