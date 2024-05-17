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Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

17 мая 2024 г. 10:52

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17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

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16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

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14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

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Экономист Юрий Корольчук считает, что тарифы на электроэнергию нужно повышать. Но делать, по его мнению, это следует постепенно, учитывая поставщика, горючее, ремонтные работы и закупку оборудования.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в пятницу, 18 мая.

Повышение цен на электроэнергию

По словам Корольчука, на сегодняшний день основные поставщики электроэнергии для Украины — Энергоатом и Укргидроэнерго.

"Одна гривен десять копеек — сегодня стоит один киловатт электронергии. Две гривны десять копеек сегодня стоит распределение электроэнергии. Так что три гривны 20 копеек должна быть сегодня цена, чтобы полностью закрыть вопрос", — сказал Корольчук, объясняя необходимость поднятия тарифов.

Он добавил, что повышая тарифы, речь не идет о строительстве новых энергоблоков, линий передач и т.д.

"О развитии, будущем строительстве аккумулятивных систем, новых линиях электропередач, новых блоках АЭС, речь не будет идти. Но она и не может идти, даже если тариф поднять до 5-6-10 гривен, мы все равно это не сделаем ни за год , ни за два, ни за десять, ни за двадцать", — сказал Корольчук.

Напомним, по состоянию на 17 мая ситуация в энергосистеме остается очень тяжелой. В нескольких областях вечером планируется ввести графики отключений света.

Советник премьера Украины Юрий Бойко заявил, что отключения света могут продолжаться до августа-сентября . Тогда ожидается незначительное улучшение в силу разного набора факторов.

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10:32 Воздушная тревога в Украине — Россия запустила баллистические ракеты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:21 Помощь на детей в 2024 году — как опекунам получить выплаты

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

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13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

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