Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Економіст Юрій Корольчук вважає, що тарифи на електроенергію потрібно підвищувати. Але робити, на його думку, це слід поступово, зважаючи постачальника, пальне, ремонтні роботи та закупівлю обладнання.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 травня.

Підвищення цін на електроенергію

За словами Корольчука, на сьогодні основні постачальники електроенергії для України — Енергоатом та Укргідроенерго.

"Одна гривня десять копійок — сьогодні коштує один кіловат електронергії. Дві гривні десять копійок сьогодні коштує розподіл електроенергії. Тож, три гривні 20 копійок має бути сьогодні ціна, щоб повністю закрити питання", — сказав Корольчук, пояснюючи необхідність підняття тарифів.

Він додав, що підвищуючи тарифи, не йдеться про будівництво нових енергоблоків, ліній передач тощо.

"Про розвиток, майбутнє будівництво акумулятивних систем, нові лінії електропередач, нові блоки АЕС, мова не буде йти. Але вона й не може йти, навіть якщо тариф підняти до 5-6-10 гривень, ми все одно це не зробимо ні за рік, ні за два, ні за десять, ні за двадцять", — сказав Корольчук.

Нагадаємо, станом на 17 травня ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. У декількох областях увечері планують ввести графіки відключень світла.

Радник прем'єра України Юрій Бойко заявив, що відключення світла можуть тривати до серпня-вересня. Тоді очікується незначне покращення в силу різного набору факторів.