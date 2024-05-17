Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну arrow
Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

17 травня 2024 р. 10:52

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Text

16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Text

16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Економіст Юрій Корольчук вважає, що тарифи на електроенергію потрібно підвищувати. Але робити, на його думку, це слід поступово, зважаючи  постачальника, пальне, ремонтні роботи та закупівлю обладнання. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 травня. 

Підвищення цін на електроенергію 

За словами Корольчука, на сьогодні основні постачальники електроенергії для України — Енергоатом та Укргідроенерго. 

"Одна гривня десять копійок — сьогодні коштує один кіловат електронергії. Дві гривні десять копійок сьогодні коштує розподіл електроенергії. Тож, три гривні 20 копійок має бути сьогодні ціна, щоб повністю закрити питання", — сказав Корольчук, пояснюючи необхідність підняття тарифів. 

Він додав, що підвищуючи тарифи, не йдеться про будівництво нових енергоблоків, ліній передач тощо. 

"Про розвиток, майбутнє будівництво акумулятивних систем, нові лінії електропередач, нові блоки АЕС, мова не буде йти. Але вона й не може йти, навіть якщо тариф підняти до 5-6-10 гривень, ми все одно це не зробимо ні за рік, ні за два, ні за десять, ні за двадцять", — сказав Корольчук. 

Нагадаємо, станом на 17 травня ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. У декількох областях увечері планують ввести графіки відключень світла.

Радник прем'єра України Юрій Бойко заявив, що відключення світла можуть тривати до серпня-вересня. Тоді очікується незначне покращення в силу різного набору факторів. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:20 Зарплати нардепів у 2024 році — чому і як підвищились суми

11:20 Води не буде до вечора — кому з одеситів відключили водопостачання

11:16 Скільки пенсіонерів проживають в Україні та де вони частіше отримують виплати

11:05 Вихопила сумку й втекла — у Києві на Теремках затримали крадійку

10:52 У Києві з 18 травня ЦНАПи починають приймати військовозобов’язаних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

10:50 На Одещині залізничниця запобігла диверсії — подробиці

10:40 Путін хоче підштовхнути Китай до розвитку торгівлі на кордоні з Росією, — Reuters

10:32 Повітряна тривога в Україні — Росія запустила балістичні ракети

10:21 Допомога на дітей у 2024 році — як опікунам отримати виплати

11:20 Зарплати нардепів у 2024 році — чому і як підвищились суми

11:20 Води не буде до вечора — кому з одеситів відключили водопостачання

11:16 Скільки пенсіонерів проживають в Україні та де вони частіше отримують виплати

11:05 Вихопила сумку й втекла — у Києві на Теремках затримали крадійку

10:52 У Києві з 18 травня ЦНАПи починають приймати військовозобов’язаних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:50 На Одещині залізничниця запобігла диверсії — подробиці

10:40 Путін хоче підштовхнути Китай до розвитку торгівлі на кордоні з Росією, — Reuters

10:32 Повітряна тривога в Україні — Росія запустила балістичні ракети

10:21 Допомога на дітей у 2024 році — як опікунам отримати виплати

10:20 В Україні збільшився ліміт на посилки за кордон — деталі

Ексклюзив

06:31 "Ряжені" ТЦК — нові схеми шахрайства в Україні

05:57 "Зоопарк-1" — що відомо про унікальний розвідкомплекс РФ, знищений на Донбасі

16 травня 2024

15:30 Історія одеської вишиванки — звідки взялася та як пережила СРСР

06:30 Катери та кораблі — як Захід посилює Україну на морі

15 травня 2024

17:15 Допомагають навіть звірі — як одеські прикордонники затримують ухилянтів

16:42 Raiffeisen Bank може потрапити під санкції США — у чому причина

05:57 "ВПК-Урал" — які російські бронемашини ЗСУ знищують на війні

14 травня 2024

06:40 Скільки коштує чормет у травні — ціни 1 кг брухту в Україні

05:56 Шойгу змінив Бєлоусов — як це вплине на війну в Україні

13 травня 2024

16:00 Чи готові одесити захищати своє місто — опитування

Text

10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Text

16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації