Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева подверг критике последнее заявление министра соцполитики Оксаны Жолнович. На днях она заявила о невозможности для большинства украинцев выхода на пенсию в 60 лет после окончания войны. Такой подход к социальной политике он характеризовал как "примитивизм в мышлении".

Об этом Рева сказал в эфире Вечір.LIVE.

Что делать с выплатами пенсий в Украине

На форуме "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления" министр соцполитики Оксана Жолнович высказала мнение о возможной недоступности пенсии с 60 лет для большинства украинцев после окончания войны. Она подчеркнула, что проблема касается не только недостаточного стажа для выхода на пенсию, но и в отсутствии возможности обеспечить выплаты пенсионерам. Жолнович связала это с быстрой утратой страной трудоспособного населения.

Впрочем, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева подверг критике такой взгляд. По его мнению, действующий министер, говоря о количественных показателях, забывает о существовании качественных.

"Это вам пример примитивизма в мышлении человека, возглавляющего столь важное министерство. Она даже не понимает, что кроме количественных показателей существуют еще и качественные", — подчеркнул эксминистр.

Рева добавил, что в Украине необходимо повышать уровень заработной платы, а также выводить из тени значительный процент трудоспособного населения, не платящий взносы в Пенсионный фонд.

"В Украине до войны было 22 миллиона людей трудоспособного возраста, а взносы платить только 13 миллионов. Так нам нужно завозить людей из Африки и Латинской Америки, чтобы увеличивать контингент работающих, или выводить из тени эти 9 миллионов? ", — подчеркнул Рева и добавил что единственный способ борьбы с тенизацией экономики — огромные штрафы.

Напомним, покинувшие страну россияне сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 1 мая объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России.