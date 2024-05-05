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Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

5 мая 2024 г. 13:50

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17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

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14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

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12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

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11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева подверг критике последнее заявление министра соцполитики Оксаны Жолнович. На днях она заявила о невозможности для большинства украинцев выхода на пенсию в 60 лет после окончания войны. Такой подход к социальной политике он характеризовал как "примитивизм в мышлении".

Об этом Рева сказал в эфире Вечір.LIVE.

Что делать с выплатами пенсий в Украине

На форуме "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления" министр соцполитики Оксана Жолнович высказала мнение о возможной недоступности пенсии с 60 лет для большинства украинцев после окончания войны. Она подчеркнула, что проблема касается не только недостаточного стажа для выхода на пенсию, но и в отсутствии возможности обеспечить выплаты пенсионерам. Жолнович связала это с быстрой утратой страной трудоспособного населения.

Впрочем, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева подверг критике такой взгляд. По его мнению, действующий министер, говоря о количественных показателях, забывает о существовании качественных.

"Это вам пример примитивизма в мышлении человека, возглавляющего столь важное министерство. Она даже не понимает, что кроме количественных показателей существуют еще и качественные", — подчеркнул эксминистр.

Рева добавил, что в Украине необходимо повышать уровень заработной платы, а также выводить из тени значительный процент трудоспособного населения, не платящий взносы в Пенсионный фонд.

"В Украине до войны было 22 миллиона людей трудоспособного возраста, а взносы платить только 13 миллионов. Так нам нужно завозить людей из Африки и Латинской Америки, чтобы увеличивать контингент работающих, или выводить из тени эти 9 миллионов? ", — подчеркнул Рева и добавил что единственный способ борьбы с тенизацией экономики — огромные штрафы.

Напомним, покинувшие страну россияне сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 1 мая объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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