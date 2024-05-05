Примітивізм у мисленні — ексміністр розкритикував заяви про неможливість виходу на пенсію у 60 років

Ексміністр соціальної політики України Андрій Рева розкритикував останню заяву міністерки соцполітики Оксани Жолнович. Днями вона заявила про неможливість для більшості українців виходу на пенсію у 60 років після закінчення війни. Такий підхід до соціальної політики він характеризував як "примітивізм у мисленні".

Про це Рева сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Що робити з виплатами пенсій в Україні

На форумі "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення" міністерка соцполітики Оксана Жолнович висловила думку про можливу недоступність пенсії з 60 років для більшості українців після закінчення війни. Вона наголосила, що проблема стосується не лише недостатнього стажу для виходу на пенсію, а й у відсутності можливості забезпечити виплати пенсіонерам. Жолнович пов'язала це зі швидкою втратою країною працездатного населення.

Втім, ексміністр соціальної політики України Андрій Рева розкритикував такий погляд. На його думку, чинна міністерка, говорячи про кількісні показники, забуває про існування якісних.

"Це вам приклад примітивізму в мисленні людини, яка очолює таке важливе міністерство. Вона навіть не розуміє, що крім кількісних показників існують ще і якісні", — наголосив ексміністр.

Рева додав, що в Україні необхідно підвищувати рівень заробітної плати, а також виводити з тіні значний відсоток працездатного населення, які не платять внески у Пенсійний фонд.

"В Україні до війни було 22 мільйони людей працездатного віку, а внески платити тільки 13 мільйонів. То нам потрібно завозити людей з Африки та Латинської Америки, щоб збільшувати контингент працюючих, чи виводити із тіні ці 9 мільйонів?", — підкреслив Рева та додав що єдиний спосіб боротьби з тінізацією економіки — величезні штрафи.

Нагадаємо, росіяни, які покинули країну, зараз повертаються до РФ, що сприяє підтримці військової економіки Росії. Володимир Путін сприймає цей рух як підтримку своєї політики, попри справжні причини, які спонукали росіян до повернення.

Також Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 1 травня оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії.