Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал о том, будут ли изменяться тарифы на электроэнергию после отопительного сезона. Он рассказал, какова реальная себестоимость электроэнергии в Украине.

Об этом Кучеренко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Нардеп подчеркнул, что, во-первых, тарифы для населения в Украине устанавливает правительство Украины.

"Это его право, это его ответственность. Потому что тот же Кабмин отвечает за стабильное функционирование энергетической системы Украины", — сказал он.

Кучеренко также подчеркнул, что лично у него есть основания полагать, что тарифы на электроэнергию будут повышать.

"Я предполагаю, что Кабмин будет вынужден и будет пытаться через некоторое время после окончания отопительного сезона отрегулировать тариф для населения в большую сторону", — сказал он.

По его словам, для этого есть и экономические, и политические причины. Нардеп уверен, что после массированных обстрелов украинской энергосистемы правительство вынуждено будет ввести такое решение.

"По-моему, экономически они будут вынуждены это решение (повышение - ред.) выпустить. Гидро потеряла генерации, как и типичная генерация. Там изменилась структура себестоимости, им нужны деньги на ремонты и восстановление", — пояснил депутат.

Кучеренко добавил, что у него есть ответ правительства на запрос о реальной себестоимости электроэнергии и по их подсчетам он составляет примерно 3,5-3,6 грн.

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 апреля 2024 года ввела тарифные изменения. Речь идет о новых "зеленых" тарифах на электрическую энергию.