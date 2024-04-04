Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів про те, чи будуть змінюватись тарифи на електроенергію після опалювального сезону. Він зокрема розповів, яка реальна собівартість електроенергії в Україні.

Про це Кучеренко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп підкреслив, що по-перше тарифи для населення в Україні встановлює уряд України.

"Це його право, це його відповідальність. Тому що той самий Кабмін відповідає за стабільне функціонування енергетичної системи України", — сказав він.

Кучеренко також наголосив, що особисто у нього є підстави думати, що тарифи на електроенергію будуть підвищувати.

"Я припускаю, що Кабмін буде вимушений і буде намагатися через деякий час після закінчення опалювального сезону відрегулювати тариф для населення в більшу сторону", — сказав він.

За його словами, на це є і економічні, і політичні причини. Нардеп впевнений, що після масованих обстрілів української енергосистеми, уряд вимушений буде запровадити таке рішення.

"Як на мене, економічно вони будуть змушені це рішення (підвищення - ред.) випустити. Гідро втратила генерації, як і типова генерація. Там змінилася структура собівартості, їм потрібні гроші на ремонти і відновлення", — пояснив депутат.

Кучеренко додав, що у нього є відповідь уряду на запит щодо реальної собівартості електроенергії і за їхніми підрахунками вона складає приблизно 3,5-3,6 грн.

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 квітня 2024 року запровадила тарифні зміни. Йдеться про нові "зелені" тарифи на електричну енергію.