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Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

04 квітня 2024 р. 11:11

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

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09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

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02:05 Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

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Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів про те, чи будуть змінюватись тарифи на електроенергію після опалювального сезону. Він зокрема розповів, яка реальна собівартість електроенергії в Україні.

Про це Кучеренко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп підкреслив, що по-перше тарифи для населення в Україні встановлює уряд України. 

"Це його право, це його відповідальність. Тому що той самий Кабмін відповідає за стабільне функціонування енергетичної системи України", — сказав він.

Кучеренко також наголосив, що особисто у нього є підстави думати, що тарифи на електроенергію будуть підвищувати.

"Я припускаю, що Кабмін буде вимушений і буде намагатися через деякий час після закінчення опалювального сезону відрегулювати тариф для населення в більшу сторону", — сказав він.

За його словами, на це є і економічні, і політичні причини. Нардеп впевнений, що після масованих обстрілів української енергосистеми, уряд вимушений буде запровадити таке рішення. 

"Як на мене, економічно вони будуть змушені це рішення (підвищення - ред.) випустити. Гідро втратила генерації, як і типова генерація. Там змінилася структура собівартості, їм потрібні гроші на ремонти і відновлення", — пояснив депутат. 

Кучеренко додав, що у нього є відповідь уряду на запит щодо реальної собівартості електроенергії і за їхніми підрахунками вона складає приблизно 3,5-3,6 грн.

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 квітня 2024 року запровадила тарифні зміни. Йдеться про нові "зелені" тарифи на електричну енергію.

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11:52 У поліції показали жахливі кадри перших хвилин після обстрілу Харкова

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11:45 Пауза у масованих обстрілах України — Братчук пояснив причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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