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Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

2 августа 2024 г. 12:22

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12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

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11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

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08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
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18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

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17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

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13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Правительство Украины намерено увеличить налоги для бизнеса. Речь идет о росте ставки военного сбора более чем в три раза и введении его для ФЛПов.

Это прокомментировал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Ранок.LIVE.

Необходимые реформы для экономики

"Нас снова загнали в ситуацию, когда системные реформы проводить не ко времени, потому что нужны быстрые решения. Так вот, я хочу сказать, что Украине год от года везет, что позволяет коррупционной части власти не проводить эти реформы", — сказал Длигач.

По его словам, совокупность реформ уголовно-процессуального кодекса, таможни, налогового администрирования и Бюро экономической безопасности даст бюджету Украины около 1 трлн гривен.

В то же время возникает вопрос — почему откладывают эти реформы, которые системно улучшат ситуацию и решат все проблемы.

"Вместо этого вы пытаетесь уничтожить экономику ради тактического преимущества? Что мы сейчас уничтожим экономику и будет перемирие и как-то оно отскочит? Нет!" — подчеркнул эксперт.

Доктор экономических наук отметил, что из-за принятия повышения налогов для бизнеса в 2025 году произойдут разрушительные последствия. Поскольку системных реформ не будет, уменьшится международная помощь и уже не будет инструментов, как улучшить ситуацию.

Напомним, ставка военного сбора по заработной плате наемных работников может повыситься в несколько раз — с 1,5% до 5%. Новини.LIVE провели опрос среди украинцев, повлияет ли это на донаты для ВСУ.

Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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