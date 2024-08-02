Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Правительство Украины намерено увеличить налоги для бизнеса. Речь идет о росте ставки военного сбора более чем в три раза и введении его для ФЛПов.

Это прокомментировал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Ранок.LIVE.

Необходимые реформы для экономики

"Нас снова загнали в ситуацию, когда системные реформы проводить не ко времени, потому что нужны быстрые решения. Так вот, я хочу сказать, что Украине год от года везет, что позволяет коррупционной части власти не проводить эти реформы", — сказал Длигач.

По его словам, совокупность реформ уголовно-процессуального кодекса, таможни, налогового администрирования и Бюро экономической безопасности даст бюджету Украины около 1 трлн гривен.

В то же время возникает вопрос — почему откладывают эти реформы, которые системно улучшат ситуацию и решат все проблемы.

"Вместо этого вы пытаетесь уничтожить экономику ради тактического преимущества? Что мы сейчас уничтожим экономику и будет перемирие и как-то оно отскочит? Нет!" — подчеркнул эксперт.

Доктор экономических наук отметил, что из-за принятия повышения налогов для бизнеса в 2025 году произойдут разрушительные последствия. Поскольку системных реформ не будет, уменьшится международная помощь и уже не будет инструментов, как улучшить ситуацию.

Напомним, ставка военного сбора по заработной плате наемных работников может повыситься в несколько раз — с 1,5% до 5%. Новини.LIVE провели опрос среди украинцев, повлияет ли это на донаты для ВСУ.

Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.