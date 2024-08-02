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Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

02 серпня 2024 р. 12:22

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12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Уряд України планує збільшити податки для бізнесу. Йдеться про зростання ставки військового збору у понад три рази та запровадження його для ФОПів.

Це прокоментував доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі Ранок.LIVE.

Необхідні реформи для економіки

"Нас знову загнали в ситуацію, коли системні реформи проводити не на часі, бо потрібні швидкі рішення. Так от, я хочу сказати, що Україні рік від року щастить, що дозволяє корупційній частині влади не проводити цих реформ", — сказав Длігач.

За його словами, сукупність реформ кримінально-процесуального кодексу, митниці, податкового адміністрування та Бюро економічної безпеки дасть бюджету України близько 1 трлн гривень.

Водночас постає питання — чому відкладають ці реформи, які системно покращать ситуацію і вирішать всі проблеми.

"Натомість ви намагаєтеся знищити економіку, заради тактичної переваги? Що ми зараз знищимо економіку і буде перемир'я і якось воно відскочить? Ні!" — наголосив експерт.

Доктор економічних наук зауважив, що через ухвалення підвищення податків для бізнесу у 2025 році відбудуться руйнівні наслідки. Оскільки системних реформ не буде, зменшиться міжнародна допомога і вже не буде інструментів, як покращити ситуацію.

Нагадаємо, ставка військового збору із заробітної плати найманих працівників може підвищитись у кілька разів — з 1,5% до 5%Новини.LIVE провели опитування серед українців, чи вплине це на донати для ЗСУ.

Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.

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13:14 Повторна ВЛК — що варто знати перед проходженням

13:09 Окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині — в ОВА повідомили про загиблу

13:06 Карпати підписали ще одного колишнього лідера Дніпра-1 — про кого йдеться

13:05 У Києві судитимуть ув'язненого шахрая, який ошукав бійця ЗСУ на десятки тисяч гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Бійка, крики та поліція — в Одесі сталась чергова сутичка місцевих із ТЦК

13:01 Знайшли ймовірну схованку підозрюваного — з'явилися нові деталі справи у вбивстві Фаріон

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16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

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16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів