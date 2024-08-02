Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Уряд України планує збільшити податки для бізнесу. Йдеться про зростання ставки військового збору у понад три рази та запровадження його для ФОПів.

Це прокоментував доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі Ранок.LIVE.

Необхідні реформи для економіки

"Нас знову загнали в ситуацію, коли системні реформи проводити не на часі, бо потрібні швидкі рішення. Так от, я хочу сказати, що Україні рік від року щастить, що дозволяє корупційній частині влади не проводити цих реформ", — сказав Длігач.

За його словами, сукупність реформ кримінально-процесуального кодексу, митниці, податкового адміністрування та Бюро економічної безпеки дасть бюджету України близько 1 трлн гривень.

Водночас постає питання — чому відкладають ці реформи, які системно покращать ситуацію і вирішать всі проблеми.

"Натомість ви намагаєтеся знищити економіку, заради тактичної переваги? Що ми зараз знищимо економіку і буде перемир'я і якось воно відскочить? Ні!" — наголосив експерт.

Доктор економічних наук зауважив, що через ухвалення підвищення податків для бізнесу у 2025 році відбудуться руйнівні наслідки. Оскільки системних реформ не буде, зменшиться міжнародна допомога і вже не буде інструментів, як покращити ситуацію.

Нагадаємо, ставка військового збору із заробітної плати найманих працівників може підвищитись у кілька разів — з 1,5% до 5%. Новини.LIVE провели опитування серед українців, чи вплине це на донати для ЗСУ.

Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.