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Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

8 августа 2024 г. 13:34

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Украине, скорее всего, придется мобилизовать граждан с 18 лет. Это связано с тем, что в Вооруженных Силах Украины заканчиваются люди.

Об этом сообщил военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE в четверг, 8 августа.

Мобилизация украинцев от 18 лет

Козинчук высказал свое мнение о возможном снижении мобилизационного возраста украинцев. По его словам, привлечение граждан в возрасте от 18 до 25 лет к военным действиям может стать неизбежным шагом в будущем.

"Если мы приведем граждан с 18 лет, это наоборот позволит избежать войны до 2033 года. Ведь это действительно такой возраст, который очень искусный до войны. Однако им сложнее адаптироваться после нее. Вот почему сейчас мы их не призываем", — отметил военный психолог. 

Однако он считает, что воевать придется всем.

"На мой субъективный взгляд, это не за горами. Здравый смысл будет вынужден к принятию такого решения. И это нормально, ничего такого нет. То, что сейчас в Украине призывают с 25 лет — это вершина нашего гуманизма", — отметил Козинчук. 

Он добавил, что в ВСУ заканчиваются люди, поэтому снизить мобилизационный возраст, по мнению эксперта, все же придется.

"На востоке ничего сладкого нет — штурмы идут и мы их отражаем очень высокой ценой", — подчеркнул психолог.

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