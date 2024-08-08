Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

Україні скоріше за все доведеться мобілізувати громадян з 18 років. Це пов'язано з тим, що у Збройних силах України закінчуються люди.

Про це повідомив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 8 серпня.

Мобілізація українців від 18 років

Козінчук висловив свою думку про можливе зниження мобілізаційного віку українців. За його словами, залучення громадян віком від 18 до 25 років до військових дій може стати неминучим кроком у майбутньому.

"Якщо ми призвемо громадян з 18 років, це навпаки дозволить уникнути війни до 2033 року. Адже це дійсно такий вік, який дуже вправний до війни. Проте їм складніше адаптуватися після неї. От чому зараз ми їх не призиваємо", — зазначив військовий психолог.

Проте він вважає, що воювати доведеться всім.

"На мій суб'єктивний погляд, це не за горами. Здоровий глузд буде змушений до прийняття такого рішення. І це нормально нічого такого ту немає. Те, що зараз в Україні призивають із 25 років — це вершина нашого гуманізму", — зауважив Козінчук.

Він додав, що у ЗСУ закінчуються люди, тож знизити мобілізаційний вік, на думку експерта, все ж доведеться.

"На сході нічого солодкого немає — штурми ідуть і ми їх відбиваємо надзвичайно високою ціною", — підкреслив психолог.