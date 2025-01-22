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Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

22 января 2025 г. 14:33

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18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

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14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

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13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

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12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

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08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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После освобождения правого берега Днепра обстрелы Николаевской области значительно уменьшились. Под огнем врага остаются лишь две громады.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире День.LIVE в среду, 22 января.

Ситуация на южном направлении

По словам Кима, в Николаевской области под огнем врага остаются только две громады, граничащие с оккупированными территориями через воду.

"С конца 2022 года, когда была освобождена правая часть Днепра и город Херсон, обстрелы в нашей области значительно уменьшились. Линия боевых действий в 70 километров проходит в основном через Херсонщину, а лишь 10-15 километров — через Куцурубскую и Очаковскую громады, которые граничат с оккупированными территориями через воду. Таким образом, под обстрелами сейчас находятся только две громады, в то время как на Херсонщине их значительно больше, включая сам город Херсон", — сказал он.

Глава ОВА добавил, что активность вражеских дронов также снизилась, а попытки оккупантов атаковать Николаев и Одессу завершились провалом.

"Как в Херсоне, так и у нас принимаются меры для борьбы с вражескими БпЛА. В результате их активность значительно уменьшилась. Если они и появляются, то в основном в местах, где нет гражданского населения. Поэтому ситуация, я бы сказал, улучшилась. Оккупанты пытались распространять информацию о том, что в конце декабря-января они будут захватывать Николаев и двигаться на Одессу. В результате все их попытки потерпели неудачу: все три лодки, которые они использовали, были уничтожены и лежат на дне Днепра. Это все оказалось пустыми обещаниями. На сегодняшний день мы не фиксируем значительной активности противника, ситуация находится под контролем наших Вооруженных сил", — подытожил Ким.

Напомним, в ночь на 22 января оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. Пострадало два человека, также зафиксированы разрушения домов.

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19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

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14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

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13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

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12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта