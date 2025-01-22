Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

После освобождения правого берега Днепра обстрелы Николаевской области значительно уменьшились. Под огнем врага остаются лишь две громады.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире День.LIVE в среду, 22 января.

Ситуация на южном направлении

По словам Кима, в Николаевской области под огнем врага остаются только две громады, граничащие с оккупированными территориями через воду.

"С конца 2022 года, когда была освобождена правая часть Днепра и город Херсон, обстрелы в нашей области значительно уменьшились. Линия боевых действий в 70 километров проходит в основном через Херсонщину, а лишь 10-15 километров — через Куцурубскую и Очаковскую громады, которые граничат с оккупированными территориями через воду. Таким образом, под обстрелами сейчас находятся только две громады, в то время как на Херсонщине их значительно больше, включая сам город Херсон", — сказал он.

Глава ОВА добавил, что активность вражеских дронов также снизилась, а попытки оккупантов атаковать Николаев и Одессу завершились провалом.

"Как в Херсоне, так и у нас принимаются меры для борьбы с вражескими БпЛА. В результате их активность значительно уменьшилась. Если они и появляются, то в основном в местах, где нет гражданского населения. Поэтому ситуация, я бы сказал, улучшилась. Оккупанты пытались распространять информацию о том, что в конце декабря-января они будут захватывать Николаев и двигаться на Одессу. В результате все их попытки потерпели неудачу: все три лодки, которые они использовали, были уничтожены и лежат на дне Днепра. Это все оказалось пустыми обещаниями. На сегодняшний день мы не фиксируем значительной активности противника, ситуация находится под контролем наших Вооруженных сил", — подытожил Ким.

Напомним, в ночь на 22 января оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. Пострадало два человека, также зафиксированы разрушения домов.