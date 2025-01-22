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Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

22 січня 2025 р. 14:33

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12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

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15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

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15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

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13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

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Після звільнення правого берега Дніпра обстріли Миколаївської області значно зменшилися. Під вогнем ворога залишаються лише дві громади.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі День.LIVE у середу, 22 січня.

Ситуація на південному напрямку

За словами Кіма, у Миколаївській області під вогнем ворога залишаються лише дві громади, що межують із окупованими територіями через воду.

"З кінця 2022 року, коли було звільнено праву частину Дніпра та місто Херсон, обстріли в нашій області значно зменшились. Лінія бойових дій у 70 кілометрів проходить здебільшого через Херсонщину, а лише 10-15 кілометрів — через Куцурубську та Очаківську громади, які межують із окупованими територіями через воду. Таким чином, під обстрілами наразі перебувають тільки дві громади, в той час як на Херсонщині їх значно більше, включаючи саме місто Херсон", — сказав він.

Очільник ОВА додав, що активність ворожих дронів також знизилася, а спроби окупантів атакувати Миколаїв та Одесу завершилися провалом.

"Як в Херсоні, так і у нас вживаються заходи для боротьби з ворожими БпЛА. В результаті їхня активність значно зменшилася. Якщо вони й з’являються, то здебільшого в місцях, де немає цивільного населення. Тому ситуація, я би сказав, покращилася. Окупанти намагались поширювати інформацію про те, що в кінці грудня-січня вони будуть захоплювати Миколаїв і рухатись на Одесу. В результаті всі їхні спроби зазнали невдачі: всі три човни, які вони використовували, були знищені і лежать на дні Дніпра. Це все виявилось пустими обіцянками. На сьогоднішні ми не фіксуємо значної активності противника, ситуація перебуває під контролем наших Збройних сил", — підсумував Кім.

Нагадаємо, у ніч проти 22 січня окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Постраждало двоє людей, також зафіксовано руйнування будинків.

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15:30 В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX

15:23 Мокрий сніг і ожеледиця — погода у Харкові завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:17 Вимагали гроші з військового — в Одесі викрили злочинців

15:13 Сценарій закінчення війни — як його бачать українці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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