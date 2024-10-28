Жданов объяснил, какое влияние на фронт будут иметь войска КНДР

Северная Корея отправила своих солдат в Россию для участия в войне против Украины. В то же время привлечение военных КНДР не изменит ситуацию на фронте.

Об этом заявил полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов в эфире Ранок.LIVE.

Участие войск КНДР в войне

Жданов считает, что русская армия достигла предела своих возможностей, а ее резервы истощены: боевых частей в тылу почти не осталось. В то же время привлечения северокорейских солдат не изменят ситуацию на фронте.

"10 тысяч, которые находятся на территории России в четырех учебных центрах на Дальнем Востоке и где-то примерно 2-2,5 тысячи, возможно, в Курской и Брянской областях, в приграничной с Украиной, они сегодня не сделают погоды, они не изменят ситуацию", — сказал офицер запаса.

А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что участие северокорейских войск в войне на стороне России полностью изменит политический сценарий и смысл войны.

А издание The Washington Post написало, что Россия продолжает финансировать войну против Украины благодаря доходам от продажи нефти несмотря на санкции.