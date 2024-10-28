Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Північна Корея відправила своїх солдатів в Росію для участі у війні проти України. Водночас залучення військових КНДР не змінить ситуацію на фронті.

Про це заявив полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в ефірі Ранок.LIVE.

Участь військ КНДР у війні

Жданов вважає, що російська армія досягла межі своїх можливостей, а її резерви виснажені: бойових частин у тилу майже не залишилося. Водночас залучення північнокорейських солдатів не змінять ситуацію на фронті.

"10 тисяч, які перебувають на території Росії в чотирьох навчальних центрах на Далекому Сході й десь приблизно 2-2,5 тисячі, можливо, в Курській і Брянській областях, в прикордонній з Україною, — вони сьогодні не зроблять погоди, вони не змінять ситуацію", — сказав офіцер запасу.

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що участь північнокорейських військ у війні на боці Росії повністю змінить політичний сценарій і сенс війни.

А видання The Washington Post написало, що Росія і далі має змогу фінансувати війну проти України завдяки доходам від продажу нафти попри санкції.