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Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

28 жовтня 2024 р. 12:17

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12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

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Північна Корея відправила своїх солдатів в Росію для участі у війні проти України. Водночас залучення військових КНДР не змінить ситуацію на фронті.

Про це заявив полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в ефірі Ранок.LIVE.

Участь військ КНДР у війні

Жданов вважає, що російська армія досягла межі своїх можливостей, а її резерви виснажені: бойових частин у тилу майже не залишилося. Водночас залучення північнокорейських солдатів не змінять ситуацію на фронті.

"10 тисяч, які перебувають на території Росії в чотирьох навчальних центрах на Далекому Сході й десь приблизно 2-2,5 тисячі, можливо, в Курській і Брянській областях, в прикордонній з Україною, — вони сьогодні не зроблять погоди, вони не змінять ситуацію", — сказав офіцер запасу.

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що участь північнокорейських військ у війні на боці Росії повністю змінить політичний сценарій і сенс війни.

А видання The Washington Post написало, що Росія і далі має змогу фінансувати війну проти України завдяки доходам від продажу нафти попри санкції.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

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