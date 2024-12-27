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Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

27 декабря 2024 г. 11:20

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В Украине в рядах войск происходят все чаще случаи самовольного ухода от части (СОЧ). Этому способствовал принятый закон о декриминализации случаев самовольного ухода из воинской части.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал военный психолог Андрей Козинчук.

Случаев СОЧ стало больше

Андрей Козинчук заявил, что выступает против того, чтобы депутаты шли воевать в окопы, мол, этот тезис неуместен и не принесет пользы. Есть проблемы в законодательной системе, которые стоит рассмотреть депутатам. Среди таких — закон о декриминализации СОЧ.

"Мы все-таки зависим от парламента очень сильно. Например, уважаемые депутаты сделали закон по так называемой декриминализации СОЧ. И с тех пор увеличилось значительное количество СОЧ. Это не только из-за этого, но и из-за обстановки на фронте, из-за психологического состояния", — сообщил Козинчук.

Он добавил, что большое количество военных не хочет возвращаться на фронт после бегства с поля боя или воинской части.

Напомним, в судебной практике уже немало дел, касающихся случаев СОЧ среди военных.

Между тем, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что в его войске наименьший процент случаев СОЧ и объяснил, почему так происходит.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

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