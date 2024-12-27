Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

В Україні у лавах військ стаються дедалі частіше випадки самовільного залишення частини (СЗЧ). Цьому посприяв ухвалений закон про декриміналізацію випадків самовільного залишання військової частини.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив військовий психолог Андрій Козінчук.

Випадків СЗЧ стало більше

Андрій Козінчук заявив, що виступає проти того, щоб депутати йшли воювати в окопи, мовляв, ця теза недоречна і не принесе користі. Натомість, є проблеми у законодавчій системі, які варто розглянути депутатам. Серед таких — закон про декриміналізацію СЗЧ.

"Ми все-таки залежимо від парламенту дуже сильно. Наприклад, шановні депутати зробили закон по так званій декриміналізації СЗЧ. І з того часу збільшилась значно кількість СЗЧ. Це не тільки через це, а й через обстановку на фронті, через психологічний стан", — повідомив Козінчук.

Він додав, що велика кількість військових не хоче повертатися на фронт після втечі з поля бою чи військової частини.

Нагадаємо, у судовій практиці є вже чимало справ, які стосуються випадків СЗЧ серед військових.

Тим часом заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що у його війську найменший відсоток випадків СЗЧ та пояснив, чому так відбувається.